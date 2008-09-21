Çin'de facia: Eğlenirken yandılar!

Çin'de bir gece kulübünde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 43 kişi öldü. Çinli yetkililer, güneydeki Guangdong bölgesinde bulunan gece kulübünde gece geç saatlerde çıkan yangında 88 kişinin de yaralandığını belirtti.



Resmi Şinhua ajansı, insanların kulüpteki bir gösteriyi izlediği sırada yangının çıktığını duyurdu.Ajans haberinde, ilk polis soruşturmasına göre yangının gösteri sırasında yakılan havai fişekler nedeniyle çıktığının belirlendiği kaydedildi.Kulüpteki birçok kişinin, yangın nedeniyle panikleyip dar koridordan kaçmaya çalışması sırasında yaralandığı belirtildi.



Yangınla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.Çin'de Aralık 2000'de Luoyang kentindeki bir diskoda çıkan yangında 309 kişi ölmüştü.

