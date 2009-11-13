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Dünya

Çin'de domuz gribi aşısı yapılan iki kişi öldü

13 Kasım 2009 18:39

PEKİN - Çin'de A/H1N1 virüsüne karşı aşılanan iki kişi hayatını kaybetti.
     Çin Sağlık Bakanlığı sözcüsü Dıng Hayhua aşılamanın ardından iki kişinin öldüğünü doğruladı. Sağlık Bakanlığının internet sayfasında, ölenlerden birine otopsi yapıldığı ve kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiğinin belirlendiği belirtildi.
     Uzmanlar, domuz gribi aşısı vurulan hastanın ani ölümünün, hastanın bu aşıya gösterdiği alerjik bir reaksiyon olup olmadığının kesinlik kazanmadığını, ihtimal dahilinde olduğunu, ancak konuyla ilgili testlerin devam ettiğini açıkladılar.
     Bakanlık, ölen diğer şahsın otopsisinin bu gece yapılacağını kaydetti.

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