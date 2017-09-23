Çin'de deprem oldu; sebebi "yeni bir hidrojen bombası denemesi olabilir" dendi

Kuzey Kore, 3.4 büyüklüğünde sallandı. Çin'den yapılan açıklamada depremin yeni bir hidrojen bombası denemesinden kaynaklanabileceği iddia edildi.

Çin'in deprem merkezi CENC Kuzey Kore'de 3.4 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı. Uzmanlar depremin Kuzey Kore'nin yeniden nükleer deneme yapmasından kaynaklanmış olabileceğinden endişe ediyor.

Güney Koreli yetkililer ise, ilk verilere göre, sarsıntının depremden kaynaklandığını düşündüklerini açıkladı.

Kuzey Kore, Eylül ayının ilk günlerinde bir hidrojen bombası test etmiş, bu nükleer deneme 5.4 şiddetinde bir sarsıntıya yol açmıştı. Çinli deprembilimciler sarsıntının kaynağının daha önce hidrojen bombası denemesi yapılan yerle aynı yer olduğunu belirttiler.