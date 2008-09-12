T24 LogoT24 Logo
Sağlık

Çin'de bozuk mamadan bir bebek öldü

Çin'de bir bebeğin ölmesi, 14 bebekte de böbrek taşı oluşmasının ardından soruşturma başlatıldı.

12 Eylül 2008 03:00

Çin'in önde gelen bebek maması firması Sanlu, piyasadaki 700 ton bozuk mamayı toplatıyor.

Bebek mamalarına sıkı denetim

China Daily gazetesinin haberine göre, Sanlu firmasının yaptığı testler, bir bebeğin ölümüne, bazı bebeklerde de böbrek taşı oluşmasına yol açan mamalara melamin karıştığını ortaya koydu.

Yetkililerin de, mamayı yiyen bir bebeğin ölmesi, 14 bebekte de böbrek taşı oluşmasının ardından soruşturma başlattığı kaydedildi.

Çin'de geçen yıl da evcil hayvan mamalarına melamin karıştığı için mamalar piyasadan geri çekilmişti. Plastik ürünlerde kullanılan melaminin, hiçbir gıda maddesinde bulunmaması gerekiyor, ancak bazı üreticiler gıdanın protein miktarının yüksek görünmesi için melamin kullanıyor.

Öte yandan ABD Gıda ve İlaç İdaresi, tüketicileri, Çin'den ithal edilen mamalardan kaçınmaları yolunda uyardı.

(AA)

ETİKETLER

anneçocuk

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24