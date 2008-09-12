Çin'de bozuk mamadan bir bebek öldü

Bebek mamalarına sıkı denetim

China Daily gazetesinin haberine göre, Sanlu firmasının yaptığı testler, bir bebeğin ölümüne, bazı bebeklerde de böbrek taşı oluşmasına yol açan mamalara melamin karıştığını ortaya koydu.Yetkililerin de, mamayı yiyen bir bebeğin ölmesi, 14 bebekte de böbrek taşı oluşmasının ardından soruşturma başlattığı kaydedildi.Çin'de geçen yıl da evcil hayvan mamalarına melamin karıştığı için mamalar piyasadan geri çekilmişti. Plastik ürünlerde kullanılan melaminin, hiçbir gıda maddesinde bulunmaması gerekiyor, ancak bazı üreticiler gıdanın protein miktarının yüksek görünmesi için melamin kullanıyor.Öte yandan ABD Gıda ve İlaç İdaresi, tüketicileri, Çin'den ithal edilen mamalardan kaçınmaları yolunda uyardı.