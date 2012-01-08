Çin'de bir zanlıyı 13 bin polis arıyor

T24 - Çin'in doğusunda bulunan Ciangsu eyaletinin başkenti Nancin şehrinde bir kişiyi önce gasp ettiği, sonra da öldürdüğünden şüphelenilen zanlıyı 13 bin polis arıyor.





Ulusal basındaki haberlerde, silahlı soygunla ilgili olarak şehirde birinci seviyede alarma verildi ve şahsın kentin her noktasında arandığı kaydedildi.





Kamuya açık alanlar dahil olmak üzere birçok alanda arama yapılırken, Çin polisinin özel silahlı kuvvetleri tüm ana yolları ve çıkışları kontrol atına aldı.





Polis kamuya yaptığı duyuruda, bankalar ya da ATM'lerden büyük miktarda para çekeceklerin yanlarında birilerini bulundurması çağrısı da yer aldı.





Yetkililer, yakalanması için 100 bin yüen (yaklaşık 29,8 bin TL) para ödülü koyulan zanlının ayrıca 7 yıl içinde 6 cinayet ve soygun vakasına karıştığından şüpheleniyor.





Bankadan 200 bin yüen çeken bir inşaat şirketi çalışanını gasp ederek öldürdüğünden şüphelenilen zanlının 40'lı yaşlarda olduğu belirtiliyor.





