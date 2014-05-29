Çin'de bebek sayısında ciddi artış bekleniyor

Doğum oranlarındaki artışı karşılayabilmek için hastanelere yatak eklenecek, ebelerin istihdamı ve ücretleri artırılacak. Çin Komünist Partisi Kongresi Kasım 2013'te toplanarak ülkenin uzun yıllardır süren tartışmalı tek çocuk politikasını gevşetmişti. Yeni uygulamaya göre, evli çiftlerden birinin tek çocuk olması halinde, çiftlerin ikinci çocuk sahibi olmasına izin verilmişti. Ülkede devrim olarak nitelendirilen karar, yerel yönetimlerce yavaş yavaş uygulamaya koyulmuştu.

Nüfus 1,5 milyara yaklaşıyor

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, tek çocuk politikası 1970'lerdeki hızlı nüfus artışına karşı başlatılmıştı. İkinci çocuk reformu, ekonomik büyümenin yavaşlaması ve yüksek yaş ortalamasının getirdiği fazla maliyetler nedeniyle hükümetin beş yıldır üzerinde çalıştığı bir konuydu. Çin 2012 rakamlarına göre, 1 milyar 351 milyon kişilik nüfusu ile dünyanın en kalabalık ülkesi. Ülkedeki nüfus artış hızı ise yüzde 0.5.