Çin'de Apple'a siber saldırı

Apple, hackerların program geliştiricileri ikna edip, cihazlara Apple'ın sahte bir yazılımını kullanmaya teşvik ettiğini ve bu yolla virüslü yazılımları cihazlara yerleştirdiklerini söyledi.

Çin'de bazı iPhone ve iPad kullanıcılarının yüklediği uygulamalarda cihaza zarar veren yazılımlar bulunduğunu ve bu yazılımların yok edilmesi için harekete geçtiğini duyurdu.

Çin'deki siber saldırı, Apple'a bağlı App Store'a yapılan en geniş çaplı saldırı oldu.

Amerikan firması, hackerların program geliştiricileri ikna edip, cihazlara Apple'ın sahte bir yazılımını kullanmaya teşvik ettiğini ve bu yolla virüslü yazılımları cihazlara yerleştirdiklerini söyledi.

XcodeGhost olarak bilinen program hackerların cihazlardan veri toplamasını sağlıyor.

Virüslü yazılımlar, Çin'in en popüler uygulamalarından WeChat, müzik indirme programı ve Uber benzeri taksi kiralama uygulamalarına girip çok sayıda iPhone ve iPad kullanıcısını etkiledi.

Apple sözcüsü Christine Monaghan, e-posta aracılığıyla açıklamasında "Sahte yazılımla üretildiğini bildiğimiz uygulamaları App Store'dan kaldırdık" dedi.

Monaghan, "Şimdi yazılım geliştiricilerinin uygulamaları yeniden yükleyebilmeleri için Xcode'un doğru versiyonunu kullandıklarından emin olmaya çalışıyoruz" mesajı verdi.

Bu aybaşında Çin'de 225 binden fazla Apple kullanıcısının hesabına ait isimler ve şifreler siber hırsızlar tarafından çalınmıştı.

Veri hırsızlığı, Apple cihazlarındaki şüpheli faaliyetleri soruşturan güvenlik şirketi Palo Alto tarafından açığa çıkarıldı. Şirket, kilitlenmeyen iPhone'ları hedef alan zararlı bir yazılım buldu. Saldırıdan etkilenenlerin çoğu Çin'deydi.