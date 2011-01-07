Çin'de anne babaya bakmak zorunlu oluyor

T24- Çin Hükümeti, yaşlıların bakımını sağlayabilmek amacıyla anne babaların ziyaret edilmesini yasal bir görev haline getirmeye hazırlanıyor.

China Daily gazetesine göre yetkililer çocuklarınca ihmal edilen yaşlı ebeveynlerin onları dava etmesine olanak sağlayacak bir yasa değişikliğine gitmeyi düşünüyor.

Bir milyar üç yüz milyonun üzerindeki nüfusuyla dünyanın en kalabalık ülkesi olan Çin, diğer pek çok ülke gibi yaşlı nüfusun toplumun bütününe oranla giderek artmasından kaynaklanan sorunlarla karşı karşıya.



Büyüklüğü dolayısıyla Çin'de her türlü toplumsal değişimin etkisi de büyük oluyor.

60 yaş üzerinde 170 milyon kişinin olduğu ülkede bu kişilerin bakımını temin etmek de Çinli liderlerin gözardı edemeyeceği ölçüde önemli bir sorun.

Söz konusu tasarıya göre ebeveynler hem fiziksel hem de ruhsal yönden tatmin edici bakım talep edebilecek.

Bunun sağlanmaması durumunda nasıl bir yaptırımı olacağı ise net değil.

Yaşlı aile büyüklerinin bakımı, geleneksel Çin kültürünün bir parçası.

Ancak son yıllarda göç ve iş hayatının baskılarıyla birlikte aile bağları yer yer çözülüyor.

Tek çocuk siyasetiyle genç nüfus sınırlı kalırken, özellikle kırsal kesimlerde sigorta sisteminden yararlananların yok denecek kadar az olması da sorunları artırıyor.