Çin'de Alman vatandaşına idam cezası



Adı açıklanmayan 36 yaşındaki Alman vatandaşı, 2010 yılı haziran ayında eski kız arkadaşı ve partnerini Çin'in Şiamen kentinde, sokak ortasında öldürmekle suçlanıyordu. Cinayeti çekiç ve bıçakla işlediği ileri sürülen zanlı hakkındaki yargılama 3 yıl önce tamamlanmış, sıra kararın açıklanmasına kalmıştı.

Böylece Çin'de ilk kez bir Alman vatandaşı ölüm cezasına çarptırılmış oldu. Kararın temyiz mahkemelerince de onaylanması gerekiyor. Zanlının avukatı Chen Liqun, "Müvekkilim kararı temyiz edip etmeyeceği konusunda henüz bir karara varmadı" dedi.

İddianamaye göre çifte cinayete kıskançlık neden oldu. Zanlı, Münih'te birlikte sinoloji okuduğu sevgilisinin 2005 yılında ilişkiyi bitirmesini hazmedemedi. Kendisini ısrarla takip etti.

İzi Çin'de bulan zanlı, eski kız arkadaşı ve partnerine Şiamen'deki bir lüks otelin girişinde saldırdı. Olay sırasında maskeli olduğu belirtilen zanlı, diz çöküp bağışlanmasını isteyen eski sevgilisinin yakarışlarına da aldırış etmedi. Genç kadının ardında bıraktığı çocuğu günümüzde 6 yaşında ve Almanya'daki akrabalarının yanında büyüyor.

Almanya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Martin Schäfer, idam cezasının uygulanmaması için Berlin'in elinden geleni yapacağını söyledi.