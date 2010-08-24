Çin'de 91 kişiyi taşıyan uçak piste tutunamadı

T24

Çin'de, Henan Havayolları'na ait yolcu uçağı, yerel saat ile 22.10'da (TSİ: 17.10) Yiçun şehri yakınlarında inişe geçtiği sırada alev aldı.

91 kişinin bulunduğu yolcu uçağının iniş sırasında düştüğü, 49 kişinin kurtulduğu belirtiliyor.



Çin'de içinde 91 kişinin bulunduğu yolcu uçağı ülkenin kuzeydoğusunda düştü. 42 yolcunun yaşamını yitirdiği kazada 49 yolcu kurtuldu.



Çin’in kuzeyinde faaliyet gösteren yerel Henan Havayolları’na ait uçağın, Yichun kentinde havalimanı yakınlarında düştüğü belirlendi. Yetkililer, havalimanına yaklaşma noktasını kaçıran uçağın pistten çıkarak alev aldığını belirttiler.



Uçaktakilerden 42'si yaşamını yitirdiği, 49 yolcunun ise kurtulduğu belirtiliyor. Kurtulanlardan 3 kişinin durumunun ağır olduğu gelen bilgiler arasında.



Uçağın düştüğü Heilongjiang bölgesinin, Rusya sınırına yakın olduğu ve kurtarma ekiplerinin bölgeye gönderildiği belirtildi.



Kazaya kötü hava koşullarının neden olduğu tahmin edilirken, 5 uçaklık filosu olan yerel havayolunun 2006’da kurulduğu ve ilk uçuşunu 6 ay önce gerçekleştirdiği kaydedildi.





