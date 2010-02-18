Çin'de 6,9 büyüklüğünde deprem

T24 - Çin, Rusya ve Kuzey Kore sınırında Richter ölçeğine göre 6.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.



Çin'in resmi Xinhua ajansına göre, deprem yerel saatle sabah 09.13'te meydana gelirken, uzmanlar yerin 562 kilometre altından oluşan depremin yüzeyde herhangi bir hasara neden olmayacağını belirtiyor.



Rus İnterfax ajansı, depremin merkezinin Vladivostok'un 110 kilometre güneybatısında olduğunu ve yerin 562 metre altında oluştuğunu duyurdu. ABD Yer Araştırmaları Kurumu da depremin büyüklüğünü 6.7 olarak açıkladı.



Xinhua depremin, deprem merkezine yakın Çin'in kuzeybatısındaki Jilin eyaletinde az hissedildiğini bildirdi. Ajans, bu eyalete bağlı Yanbian Kore Özerk Bölgesi'nde herhangi bir hasar oluşmadığını da belirtti. Vladivostok'taki yetkililer de yine hasar oluşmadığı bilgisini verdi. Ancak depremin merkezine yakınlığı 111 kilometre olan Kuzey Kore'nin en büyük üçüncü kenti Chongjin'de ise hasar yada ölen olup olmadığına ilişkin bir bilgi bulunmuyor.





