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Dünya

Çin'de 6,6 şiddetindeki depremde 48 kişi öldü

Çin'in Gansu eyaletinde meydana gelen depremde 48 kişi öldü

22 Temmuz 2013 10:32

Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletinde sabah saatlerinde meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde 48 kişi hayatını kaybetti.

Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletinde yerel saatle 07:45'te meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde 48 kişi hayatını kaybetti.
     
Şinhua ajansı, merkez üssü eyalet başkenti Lancou'ya yaklaşık 200 kilometre uzaklıktaki Dinşi kenti olan sarsıntıda 270 kişinin yaralandığını duyurdu.

Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi'ne göre ise depremin büyüklüğü 5,9.

Bölgede Minşien, Çangşien, Maçüen ve Sızu başta olmak üzere birçok yerleşim yeri ile iletişimin güçlükle sağlandığı, elektrik kesintisi olduğu ve sıklıkla toprak kayması vakalarının meydana geldiği aktarılıyor.
     
Yetkililer, afet bölgesine arama-kurtarma ve tıbbi yardım ekiplerinin ulaştığını ve çalışmalarına başladığını açıkladı.
     
Sarsıntının komşu eyalet Şaanşi'nin başkenti Şian'dan da hissedildiği ifade edildi.

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