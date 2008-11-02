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Spor

Çin'de 3 ayda 3. olimpiyat

Ağustos'ta yaz olimpiyatları, eylülde Paralimpik Oyunlar'nı düzenleyen Çin, göz açıp kapanyıncaya kadar ülkesinde bir organizasyona daha imza attı. 6. Uluslararası Çift&cc

02 Kasım 2008 02:00

Ağustos'ta yaz olimpiyatları, eylülde Paralimpik Oyunlar'nı düzenleyen Çin, göz açıp kapanyıncaya kadar ülkesinde bir organizasyona daha imza attı. 6. Uluslararası Çiftçi Oyunları...


Ağustos'ta yaz olimpiyatları, eylülde Paralimpik Oyunlar'nı düzenleyen Çin, göz açıp kapanyıncaya kadar ülkesinde bir organizasyona daha imza attı. 6. Uluslararası Çiftçi Oyunları Çin'de sona erdi. Olimpiyat Komitesi Başkanı Jacques Rogge'ün açılış konuşmasını yaptığı oyunlara ilgi büyüktü.

26 ekimde başlayan ve 6 gün süren Çin Ulusal Çiftçi Oyunları ilginç görüntülere sahne oldu. Aralarında basketbol, masa tenisi, Çin usûlü güreş, balık tutma, Çin satrancı, bisikletle yük taşıma, Wushu ve yüzmenin de bulunduğu 15 kategoride toplam 180 dalda yapılan yarışlara 3 bin sporcu katıldı. Olimpiyatların en önemli özelliği 32 takımda bulunan 3 bin sporcunun hepsinin çiftçi olması.





























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Ağustos'ta yaz olimpiyatları, eylülde Paralimpik Oyunlar'nı düzenleyen Çin, göz açıp kapanyıncaya kadar ülkesinde bir organizasyona daha imza attı. 6. Uluslararası Çiftçi Oyunları Çin'de sona erdi. Olimpiyat Komitesi Başkanı Jacques Rogge'ün açılış konuşmasını yaptığı oyunlara ilgi büyüktü.

26 ekimde başlayan ve 6 gün süren Çin Ulusal Çiftçi Oyunları ilginç görüntülere sahne oldu. Aralarında basketbol, masa tenisi, Çin usûlü güreş, balık tutma, Çin satrancı, bisikletle yük taşıma, Wushu ve yüzmenin de bulunduğu 15 kategoride toplam 180 dalda yapılan yarışlara 3 bin sporcu katıldı. Olimpiyatların en önemli özelliği 32 takımda bulunan 3 bin sporcunun hepsinin çiftçi olması.

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