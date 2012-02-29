Çin'de yaklaşık 3 milyon insan su sorunu yaşıyor

T24 - Çin'in güneyindeki Yunnan eyaletinde süren kuraklık yüzünden 3,19 milyon insanın içme suyu sıkıntısıyla karşı karşıya olduğu bildirildi.

Şanghay - Şinhua ajansının haberine göre, kuraklık nedeniyle 1,58 milyon çiftlik hayvanının da içme suyu sıkıntısı çektiği ve doğrudan ekonomik kaybın 10 milyar yüen (yaklaşık 2,79 milyar TL) olduğu kaydedildi.

Bölgede üç yıldır süren kuraklık yüzünden 273 nehrin ve 413 küçük rezervuarın kuruduğu ifade ediliyor.

Eyalete merkezi hükümetin kuraklıkla mücadele için maddi yardım ve ekipler gönderdiği bildirildi.