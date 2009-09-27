Çin'de 121 çocuk kurşundan zehirlendi

Çin'in doğusundaki bir kurşun fabrikası yakınında yaşayan 121 çocuğun kurşundan zehirlendiği bildirildi.



Yetkililer, bir pil fabrikasının yakınında yaşayan 14 yaşından küçük 287 çocuk üzerinde yapılan testler sonucunda, en az 121 çocuğun kanında yüksek seviyede kurşun bulunduğunu açıkladı. Olayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.



Pil fabrikasının 10 gün kapatılacağı kaydedildi. Kurşun zehirlenmesi, sinir ve üreme sistemlerine zarar verebiliyor, yüksek tansiyon ve hafıza kaybına da sebep olabiliyor.



Çin'de son birkaç ayda yüzlerce çocuk kurşundan zehirlendi.

