"Çin'de 10'dan fazla CIA ajanı öldürüldü"

New York Times gazetesinin haberine göre Çin, 2010-2012 yılları arasında 18 ila 20 kişinin CIA için muhbirlik yaptığını tespit etti. Yakalananlardan 12'sinin öldürüldüğü, geriye kalanların cezaevine konduğu belirtiliyor. Gazetenin haberine göre bir kişi ABD'ye uyarı olması amacıyla arkadaşlarının gözü önünde vuruldu.

Gazete haberini üst düzey iki Amerikan yetkilisinden aldığı bilgilere dayandırdı. Yetkililer ABD'nin Çin'de 2010 yılına kadar iyi çalışan muhbir ağının ağır bir darbe aldığını söyledi. CIA ve Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. Olayın nedeni henüz aydınlatılamadı. CIA içindeki bir köstebek tarafından ABD'ye ihanet edilmiş olabileceği gibi CIA’in yabancı kaynaklarla iletişim kurmak için kullandığı gizli bir sistemin Pekin tarafından hacklenmiş olması da mümkün. Soruşturmanın eski bir CIA ajanı üzerinde yoğunlaştığı ancak eldeki delillerin bir gözaltı için yeterli olmadığı belirtiliyor. New York Times, ABD'nin Pekin Büyükelçiliği'ndeki hemen hemen tüm çalışanlarının dikkatli bir biçimde incelendiğini yazdı.

Batılı istihbarat servisleri Çin ve Rusya gibi ülkelerde ajan ağları oluşturmakta zorlanıyor. CIA'in Çin'de aldığı darbe, geçmişte Sovyetler Birliği ve Rusya'da yaşadığı kayıplarla karşılaştırılıyor. Geçmişte CIA eski ajanı Aldrich Ames ve FBI eski ajanı Robert Hanssen bildiklerini Rus istihbarat servislerine ileterek çok sayıda Amerikan ajanının yakalanmasına sebebiyet vermişti. Yakalananların en az 10'u idam edilmişti.

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Reuters/AFP/AP/EC/MK