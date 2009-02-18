Cinci hocaya canlı baskın

Çağla Şıkel ile Alişan'ın sunuculuğunu yaptığı Show TV'de ekrana gelen "Her Şey Dahil" isimli sabah kadın kuşağı programına polis baskın yaptı. Emniyet güçleri, aylardır aradıkları cin çıkararak insanlara 1500 TL'ye şifa dağıttığını iddia eden İsmet Cengiz isimli cinci hocayı "Her Şey Dahil" isimli programda gördü ve çekimin yapıldığı stüdyoya baskın yaptı.



Tutuklanırken gülümsedi



Canlı yayın sırasında stüdyo şefi Çağla Şıkel ile Alişan'a kulaklıklarından polis ekiplerinin geldiğini ve reklam arası anonsu yapmalarını söyledi. İkili, ilk fırsatta hemen reklam arası verdi. Reklam arası sırasında da polis, stüdyoya girip cinci hocayı tutukladı. Alişan, "Yayın sırasında ilk kez böyle bir şey yaşadık. Çok şaşırdık" dedi. Çağla Şıkel de, canlı yayın sırasında seyircilerin cinci hocaya soru yöneltmesine sinirlendi ve "Bizim amacımız onun şarlatanlıklarını göstermek, siz soru soruyorsunuz" dedi. Polis ekipleri tarafından tutuklanırken cinci hoca Cengiz'in, gülümsemesi ve rahat tavırları, Şıkel ve Alişan'ı şaşırttı.