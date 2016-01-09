Cinayet zanlısı kardeşler Atatürk Havalimanı'nda yakalandı

İstanbul, Büyükçekmece’de dün (08 Ocak 2016) akşam saatlerinde amcaları İmam Önkol’u çapraz ateşe tutarak öldürdüğünden şüphelenilen kardeşler Batum'a uçmaya hazırlanan uçakta yakalandı. İlk şüpheli trafikteki kontrolde yakalandıktan sonra avukat ve psikolog olan iki kardeşin yakalanması için Atatürk Havalimanı'nda operasyon düzenlendi.

Doğan Haber Ajansı’dan (DHA) Ali Aksoyer’in haberine göre, polisin, avukat ve psikolog olan iki şüpheliyi Batum'a gidecekleri uçağı kalkışa hazırlanırken durdurduğu ve uçağa düzenlediği operasyonla gözaltına alındığı ortaya çıktı. Olaydan sonra otomobilinin içinde tabanca ve kar maskeleri ile yakalanan diğer avukat şüpheliyle birlikte Cinayet Büro Amirliğinde sorgulan şüpheliler ‘susma’ haklarını kullanarak cinayeti neden işlediklerini söylemedi. Öldürülen İmam Önkol'un ailesiyle görüşen polis ise “Alacak verecek meselesi yüzünden olmuş olabilir" cevabı aldığı öğrenildi.

Kar maskeli cinayet

Büyükçekmece, Atatürk mahallesi, Soydan sokak üzerinde dün akşam saat 17.00 sıralarında meydana gelen olayda emlakçılık yapan İmam Önkol bir marketten çıktıktan sonra gri renkli bir otomobilden inen iki kişinin silahlı saldırısına uğradı. Kar maskesi taktıkları öğrenilen şüpheliler İmam Önkol'u çapraz ateşe alarak kurşun yağdırdı. Aldığı kurşun yaraları ile Önkol yere yığılırken saldırganlar geldikleri araçla olay yerinden kaçtı. Çevreden yetişen vatandaşlar tarafından özel bir hastaneye kaldırılan Önkol, saldırı sonucu hayatını kaybetti.

İlk şüpheli yakalandı

Olayın duyulması üzerine harekete geçen polis plakası tespit edilen saldırganların otomobilini yakalamak için harekete geçti. Otomobil çevredeki tüm kavşakları kesen polis ekipleri tarafından kısa süre sonra durduruldu. Polis direksiyondaki kişinin kimliğini kontrol ettikten sonra araçta arama yapmak isteyince, direksiyondaki şüpheli avukat olduğunu söyleyip aracı aratmak istemedi. Ancak bir cinayet soruşturması yaptıklarını söyleyen polisler, savcılıktan aldıkları talimatla araçta arama yaptı. Otomobilde olayda kullanıldığı tahmin edilen 2 adet tabanca ve 4 adet kar maskesi bulununca şüpheli Mikail Ö. gözaltına alındı.

Şüpheliler uçakta

Polis saldırı sırasında araçta bulunan iki kişinin bir süre önce araçtan indiğini tespit edince müthiş bir takip başlatıldı. Yapılan çalışmalarda Şüphelilerin bir uçakla Batum'a kaçacakları bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine şüphelilerin uçağa bineceğini öğrenen polis Atatürk Havalimanında büyük bir operasyon başlattı. Polis havalimanın bütün giriş ve çıkışlarını tutarak şüphelileri aramaya başladı. Yapılan bilgisayar kontrolünde şüphelilerin Türk Hava Yolları’nın Batum'a giden uçağına biniş yaptıkları öğrenildi.

“Uçağınızda iki cinayet şüphelisi var”

Bunun üzerine körükten ayrılarak apronda kalkış sırasında giden uçağın pilotu ile telsiz irtibatı kurularak durum anlatıldı. Havalimanı uçuş kulesine çıkan polis ekipleri pilotla konuşarak “Uçağınızda cinayet suçundan aranan iki kişi var. Kesinlikle kalkış yapmayın” dedi. Bunun üzerine kuleden uçağa “Yolculara teknik bir arıza oldu anonsu yapılarak havalimanın tenha bir yerine gitmesi için talimat verildi.

Uçağa operasyon

Uçağın söylenen yere ulaşmasının ardından çevresi polisler tarafından çevrilen uçağa operasyon düzenlendi. Uçağa giren polis ekipleri koltuklarında oturan cinayet olayıyla ilgili aranan avukat Murat Ö. (41), ile psikolog kardeşi Abdülkadir Ö.’yü (34) gözaltına aldı.

‘Susma hakkı’

Şüpheli 3 kardeş Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilerek İmam Önkol'un öldürülmesiyle ilgili sorguya alındı. Ancak şüphelilerin “Susma haklarını kullanarak şu ana kadar ifade vermedikleri öğrenildi. Şüphelilerin kullandığı ve bir akrabalarına ait araçta bulunan 2 adet tabanca incelenmek üzere kriminal polis laboratuvarına gönderilirken, kar maskeleri üzerinde de DNA incelemesi yapılacağı öğrenildi.