Cinayette kullandığı silahı açık arttırmaya çıkardı

ABD'nin Florida eyaletinde 2012 yılında silahsız bir genci öldüren George Zimmerman, cinayet işlerken kullandığı silahı açık artırmaya çıkardı.

NTV'de yer alan habere göre, 2012 yılında Travyon Martin'i "şüpheli hareketleri" nedeniyle öldüren ve 2. dereceden cinayetle suçlanan George Zimmerman, 2013 yılında beraat etmişti. Kendisini savunduğunu iddia eden Zimmerman'ın serbest bırakılması ülke çapında kitlesel tepkilere sebep olmuştu.

Tepkilere aldırmayan Zimmerman, cinayette kullandığı silahı bir internet sitesi üzerinden 5 bin dolardan açık artırmaya çıkardı.

"Barış istiyorsan, savaşa hazırlan"

Yayınladığı ilanda bu silahı kendisini savunmak için kullandığını söyleyen Zimmerman, Adalet Bakanlığı'nın silahı kendisine iade ettiğini de not düştü.

Silaha çok sayıda teklif geldiğini söyleyen Zimmerman ayrıntı vermekten kaçınırken, ilanını Latince "Si Vis Pacem Para Belum" (Barış istiyorsan, savaşa hazırlan) sözleriyle bitirdi.

Orlando'da yayın yapan Fox 35 kanalına röportaj veren Zimmerman, özgür bir Amerikalı olduğunu, eleştirileri umursamadığını, sahip olduğu mallarla istediğini yapabileceğini söyledi.

Kel-Tec PF 9mm model silahın satışından elde edeceği parayla ilgili de açıklamaya yapan Zimmerman "Alacağım parayla beni 2. derece cinayetten yargılayan Angela Correy'nin kariyerini ve başkan adayı Hillary Clinton'ın silah karşıtı söylemlerini bitireceğim" ifadelerini kullandı.