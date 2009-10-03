Cinayette ikinci Garipoğlu yok

Münevver Karabulut cinayetinin katil zanlısı olarak Kartal Cezaevi'nde yatan Cem Garipoğlu önceki gün hastaneye götürüldü. Yoğun güvenlik önlemleri altında Cem Garipoğlu'na götürüldüğü hastanede kemik yaşı tespiti yapıldı. İlk incelemeye göre, Cem Garipoğlu'nun kemik yaşı 18 olarak tespit edildi.

Cem Garipoğlu, Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü

Maltepe Çocuk ve Gençlik Cezaevi'nden jandarma kıyafetleriyle çıkarılan Cem Garipoğlu, iki cezaevi ring aracı ile konvoy halinde hastaneye götürüldü. Hastaneye girerken zanlıya 50 jandarma eşlik etti. Hastanedeki röntgen bölümünün tüm koridorları boşaltıldı. Çevrede ve hastanede yoğun güvenlik önlemleri alındığı gözlendi.

Hastanenin radyoloji polikliniğinde kemik ölçümü yapılan Cem Garipoğlu'nun el bileği, sağ omuz, sağ dirsek lateral röntgenleri çekildi.

İnceleme sonunda Cem'in kemik yaşını 18 olarak belirleyen heyet kesin raporu bir hafta içinde hazırlayıp savcılığa gönderecek.

Cinayeti işlediğinde 17 yaşında olan Cem Garipoğlu, 29 Ekim'de 18'ine giriyor. Cem'in nüfus kağıdındaki yaşı ile kemik yoğunluk yaşı aynı çıktığı için test sonucu yargılamayı etkilemeyecek.

İşlemlerin ardından jandarma arasında ring aracına bindirilen Cem Garipoğlu'nu kapıda bekleyen vatandaşlar "katil" diyerek yuhaladı.

Sağlık Kurulu raporu için hastanenin başka bir hizmet binasına götürülen zanlı bir dizi muayeneden geçirildi. 5 doktordan oluşan Sağlık Kurulu'na çıkarılan zanlı daha sonra cezaevi aracına getirildi.

Garipoğlu ailesi, otopsi raporunu açıkladı



Garipoğlu ailesi, Münevver Karabulut cinayetine ilişkin İstanbul Adli Tıp Kurulu Başkanlığı’nın verdiği otopsi raporunu açıkladı.

Gazete ve televizyonların haber merkezlerine 'Garipoğlu ailesi' imzalı, Adli Tıp Kurumu raporunu içeren bir faks gönderildi.

Garipoğlu ailesi adına gönderilen faksta şöyle denildi:

"İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı’nın 23 Eylül 2009 tarih ve .03.1.ATK.0.08.00.00/2009-46590/1543 sayılı raporunun sonuç bölümünde; "4 adet takma tırnaktan elde edilen ve birden fazla kadın şahsa ait olduğu bildirilen Otomozal STR DNA profillerinin adı geçen (toplam 20 kişi) tüm şüpheli şahıslara (Mehmet Nida ve Tülay Makbule Garipoğlu dahil) ait Otomozal STR DNA profillerinden farklı olduğu tespit edilmiştir" ifadesi bulunmaktadır. Yani, cinayette İkinci Garipoğlu’ başlığıyla geçilen haberler tamamen yalan ve uydurmadır."