T24 LogoT24 Logo
Dünya

Cinayetlerin arkasında Zakaev var MOSKOVA (A.A)

19 Ekim 2011 16:52

-Cinayetlerin arkasında Zakaev var MOSKOVA (A.A) - 19.10.2011 - Rusya Federasyonu'na bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti Başkanı Ramazan Kadirov, Türkiye'de geçen ay öldürülen 3 Çeçen cinayetinde ayrılıkçı militanların lideri Doku Umarov ve İngiltere'de mülteci olarak yaşan Ahmet Zakaev'in parmağı olduğunu iddia etti. Rus haber ajansı RİA Novosti'nin haberine göre, Kadirov bugün konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'de 16 Eylül'de 3 Çeçen'in öldürülmesinin arkasında Umarov ve Zakaev'in olduğunu ileri sürerek, bunun Çeçen militanların iç çatışması olduğunu savundu. Kadirov, yaptıkları araştırmaya göre cinayetlerin iç çatışma sonucu olduğu bilgisini elde ettiklerini belirterek, "Bu cinayetleri Umarov'un önderliğinde militanların işlediği bilinmekte. Zakaev'in de olayla ilgisi bulunduğu tahmin ediliyor. Cinayetlere paylaşılamayan paralar neden yol açmış olabilir" dedi. Çeçen militanların Çeçenistan yönetimine zarar vermek için her fırsatı kullandığı düşüncesini öne süren Kadirov, "Bunu engellememiz lazım. Bunun için Rusya'da suç işleyip Türkiye'de saklanan kişiler hakkındaki tüm bilgilerin Türk tarafına iletilmesi gerekiyor" ifadesini kullandı. Türk basınında cinayetlerin ardından yayımlanan haberlerde cinayetin arkasında Rus gizli servis elemanları ve Kadirov'a bağlı güçlerin olduğuna dair iddialar yer almıştı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24