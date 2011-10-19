-Cinayetlerin arkasında Zakaev var MOSKOVA (A.A) - 19.10.2011 - Rusya Federasyonu'na bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti Başkanı Ramazan Kadirov, Türkiye'de geçen ay öldürülen 3 Çeçen cinayetinde ayrılıkçı militanların lideri Doku Umarov ve İngiltere'de mülteci olarak yaşan Ahmet Zakaev'in parmağı olduğunu iddia etti. Rus haber ajansı RİA Novosti'nin haberine göre, Kadirov bugün konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'de 16 Eylül'de 3 Çeçen'in öldürülmesinin arkasında Umarov ve Zakaev'in olduğunu ileri sürerek, bunun Çeçen militanların iç çatışması olduğunu savundu. Kadirov, yaptıkları araştırmaya göre cinayetlerin iç çatışma sonucu olduğu bilgisini elde ettiklerini belirterek, "Bu cinayetleri Umarov'un önderliğinde militanların işlediği bilinmekte. Zakaev'in de olayla ilgisi bulunduğu tahmin ediliyor. Cinayetlere paylaşılamayan paralar neden yol açmış olabilir" dedi. Çeçen militanların Çeçenistan yönetimine zarar vermek için her fırsatı kullandığı düşüncesini öne süren Kadirov, "Bunu engellememiz lazım. Bunun için Rusya'da suç işleyip Türkiye'de saklanan kişiler hakkındaki tüm bilgilerin Türk tarafına iletilmesi gerekiyor" ifadesini kullandı. Türk basınında cinayetlerin ardından yayımlanan haberlerde cinayetin arkasında Rus gizli servis elemanları ve Kadirov'a bağlı güçlerin olduğuna dair iddialar yer almıştı.