-CİNAYETLERİ FBI'IN YÖNTEMİYLE ÇÖZDÜLER KONYA (A.A) - 28.03.2011 - Kayseri'de bayramda şeker toplarken kaybolan çocukların cesedine ulaşarak katil zanlısı yakalayan Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkan Yardımcısı Ercan Taştekin ve ekibinin, cinayetleri aydınlatmak için ABD'de FBI'ın (Federal Soruşturma Bürosu) uyguladığı ''Kırmızı Alarm Projesi''ni uyguladıkları ortaya çıktı. Kayseri'deki cinayetin aydınlatarak Türkiye'nin gündemine damgasını vuran Emniyet Müdürü Ercan Taştekin ve ekibinin bir süre önce de görev yaptıkları Konya'da çok sayıda faili meçhul cinayeti aydınlattığı ortaya çıktı. Konya'da görev yaptıkları süre içinde suçluları yakalamak için ABD'de uygulanan ''Kırmızı Alarm Projesi''ni hayata geçiren ekip, kapanan çok sayıda faili meçhul dosyayı yeniden gün ışığına çıkardı. Proje sayesinde açılan soruşturma dosyalarına yönelik tüm birimleri ''kırmızı alarma'' geçiren Taştekin, bir çok cinayeti ekip çalışmasıyla kısa sürede çözdü. Olayların analiz etmek için tüm birimlerdeki sivil ve resmi amirlerle beyin fırtınaları yapan ekip, FBI'ın da uyguladığı yöntemle, soruşturmada izlenecek yöntem, suç istatistikleri, operasyonu yürütecek ekip gibi konularda yol haritası hazırladı. ''Kırmızı Alarm'' sayesinde (ben değil biz) anlayışını personeline aşılayan Taştekin, kimi cinayetlerin 1-2 saat gibi çok kısa sürede aydınlatılmasını sağladı. Proje kapsamında özel ekipler de oluşturan Taştekin, çoğunluğunu üniversite mezunlarının oluşturduğu ekibiyle ''delilden sanığa'' giderek, ''bıçak markası, çamur izi, sigara izmariti, piercing, kan izi, sopa parçası'' gibi küçük ayrıntılarla zanlıları adalete teslim etti. -TAŞTEKİN VE EKİBİNİN ÇÖZDÜĞÜ CİNAYETLERDEN BAZILARI- 4 Aralık 2008'de Konya'nın merkez Meram ilçesi Uzunharmanlar Mahallesi'nde Ahmet Tombul'un bıçaklanarak öldürülmesinin ardından soruşturma başlatan ekip, cinayetin işlendiği evin bahçesinden başlayan çamur izinin eve 300 metre mesafedeki rögar kapağında sona erdiğini gördü. Ekip, zanlının ayaklarını rögar kapağında temizlediği düşüncesiyle kapaktaki çamur izinden ayakkabının taban izlerine ulaştı. Bunun üzerine rögar kapağının sağında ve solunda bulunan 300 evde oturanlarla birebir görüşen polis, cinayet zanlısı olan 22 yaşındaki İsa K'yi yakaladı. -KAŞINDAKİ YARA İZİ ELE VERDİ- Emekli öğretmen Mehmet Mert'in 20 Ekim 2008'de başına taş ile vurularak öldürülmesinin ardından başlatılan soruşturmada, Mert'in parmaklarının şiş olmasından yola çıkıldı. Emekli öğretmenin darp sırasında kendisini savunduğu, bu nedenle saldırganın vücuduna darbe alabileceği ihtimali üzerine duran ekip, Konya Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde kaşının üzerinde yara izi bulunan Abdullah İ'yi (21) gözaltına aldı. Yapılan sorgulamada söz konusu kişinin olayın faili olduğu belirlendi. -CİNAYETİ BIÇAK MARKASI AYDINLATTI- Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Ankara Caddesi'nde büfe işleten Mustafa Keser, 5 Eylül 2008'de bıçaklanarak parası ve telefonu gasbedildi. Keser, bu sırada yaralı halde annesini arayarak yardım istedi. Annesinin sağlık görevlileri ve polisi arayarak yardım istemesi üzerine hastaneye kaldırılan Keser, yapılan müdahalelere rağmen 2 gün sonra hayatını kaybetti. Polis, yaptığı araştırmada boş bir arazide bulduğu bıçağın markasından yola çıkarak cinayet zanlısını yakaladı. -SİGARA İZMARİTİ VE PİERCİNG- Konya'da 2001 yılında bir minibüs şoförünün boğularak öldürülmesi olayının faili, cinayetin aydınlatılması için kurulan özel ekibin çalışması sonucu 7 yıl sonra yakalandı. Polis, olay yerindeki sigara izmaritlerinin tümünün aynı yöntemle söndürülmesi nedeniyle, cinayetin bir kişi tarafından işlendiği olasılığı üzerinde durarak, bölgedeki otellerin olay öncesi ve sonrası döneme ilişkin kayıtlarını inceledi. Yapılan incelemede, olaydan 4 yıl önce Batman nüfusuna kayıtlı Bilal Ç. (38), cinayet bölgesine yakın bir yerdeki barakada 3 ay boyunca kaldığı tespit edildi. Bilal Ç. delillerin tamamlanmasıyla cinayet zanlısı olarak yakalandı. Konya'da polis, 2007 yılının sonlarında PTT Borsa Şubesinin soyularak bir memurun öldürülmesi olayını, zanlıların kullandığı kırmızı renkli otomobil ve olaya karışan kadının göbeğindeki piercing ayrıntılarından yola çıkarak aydınlattı. Polis, kırmızı renkli otomobilin plakasını belirlemek için 420 bin aracın kayıtlarını inceledi.