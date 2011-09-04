Cinayetin duvar yazısı





T24- Şişli’de kapıcılık yapan iki çocuk annesi 34 yaşındaki Zeynep Gökçe, cezaevinden bayram izni alarak gelen eşi Korhan Gökçe tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Evin duvarına büyük harflerle ‘İHANET’ yazan Korhan Gökçe daha sonra mütfak tüpünün gazını açarak intihar etmek istedi. Gözaltına alınan Korhan Gökçe’nin iki gün önce eşini öldürdüğü ve evden ayrılmadığı ortaya çıktı.









Ergenekon Caddesi, 37 numarada bulunan Mahmutoğlu Apartmanı sakinleri yoğun gaz kokusu nedeniyle, polise ve İGDAŞ yetkililerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve doğalgaz ekipleri sevkedildi. Kokunun bodrum kattaki kapıcı dairesinden geldiğini belirleyen ekipler, kapıyı açarak içeri girdi. Daireye giren ekipler, kapıcılık yapan 2 çocuk annesi Zeynep Gökçe'nin (34) kanlar içindeki cesediyle karşılaşırken, eşi Korhan Gökçe'yi (64) yarı baygın halde buldular. Mutfakta bulunan tüpün gazını açarak intihar girişiminde bulunan Korhan Gökçe, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Korhan Gökçe’nin evin duvarını büyük harflerle ‘İHANET’ yazıdığı görüldü.





Göğsünden bıçaklanarak öldürülen Zeynep Gökçe'nin cesedi, olay yeri inceleme ekiplerinin delilleri toplamasının ardından Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Zeynep Gökçe’nin cesedi daha sonra nöbetçi savcının incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp

Kurumu'nun morguna konuldu.





Korhan Gökçe ise hastanedeki tedavisinin tamamlanmasının ardından sorgulanmak üzere Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği’ne götürüldü.





Kaldığı kapıcı dairesinde öldürülen Zeynep Gökçe'nin amcası Hasan Üğden, "Bayramın birinci günü görüştük. O günden beri haber alamıyorduk. Başbakanımızdan kadın cinayetleriyle ilgilenmesini rica ediyorum. Daha ağır cezalar verilmeli" diye konuştu. Gökçe'nin amcasının kızı Şehrin Üğden de "Yeter artık. Kadın cinayetleri önlensin. Neden eşinden ayrılmak isteyen kadınlar öldürülüyor?" diye isyan etti. Yarı baygın halde bulunan Korhan Gökçe'nin yaralama suçundan hüküm giydiği, yarı açık cezaevinden bayram izni alarak eve geldiği belirtildi. Zeynep Gökçe'nin eşinden ayrılmak istediğini akrabalarına söylediği de iddia edildi.





Zepnep Gökçe’nin cenazesini almak için morga gelen bir yakını, “İkisininde ikinci evlilikleriydi. Aralarında bir sorun yoktu. Korhan ilk eşinin yaraladığı için cezaevindeydi. Bayramdan izne geldi neden böyle bir şey yaptı anlam veremedik” diye konuştu. Morgtan alınan Zeynep Gökçe’nin cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı Gasilhanesi’ndeki işlemlerinin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Konya’ya götürüldü.





Polis, cezaevinden izinli gelen Korhan Gökçe'nin kendisinden ayrılmak isteyen eşi Zeynep Gökçe'yi öldürüp, intihar etmek istemiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.