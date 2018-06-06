T24 LogoT24 Logo
Gündem

Cinayete teşebbüs gibi...Polisten kaçan şüpheliler motosikletliye böyle çarptı

Alper KORKMAZ/ İSTANBUL, (DHA) BEYLİKDÜZÜ'NDE otomobille polisten kaçan şüpheliler bir motosikletliye çarptı

06 Haziran 2018 17:45

Alper KORKMAZ/ İSTANBUL, (DHA) BEYLİKDÜZÜ\'NDE otomobille polisten kaçan şüpheliler bir motosikletliye çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosikletli yaralanırken, o anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. 
Olay Marmara Mahallesi, İhlas Caddesi üzerinde meydana geldi. Polisin \'dur\' ihtarına uymayarak otomobille kaçmaya başlayan şüpheliler dehşet saçtı. Şüpheliler önlerine çıkan bir aracı sollamak istedi. Hızla giden otomobil, bu sırada Onur Sekizkardeş\'in kullandığı motosiklete arkadan çarptı. Onur Sekizkardeş havaya savrularak metrelerce sürüklendi. Çarpmanın şiddetiyle yaralanan  motosiklet sürücüsü olay yerine gelen ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Polis ekiplerinin kaçan şüphelilerin yakalanması için başlattığı çalışmalar sürüyor.

(FOTOĞRAF)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Alper KORKMAZ İSTANBUL DHA BEYLİKDÜZÜMarmara MahallesiCaddesiPolisinHızlaOnur SekizkardeşPolisFOTOĞRAF
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24