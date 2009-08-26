Cinayete tanık olan kızı planı bozmuş

Ataşehir' de Denizbank' ta çalışan arkadaşı Nalan Sezer' i öldüren kadının cinayet planı, kızının tanık olmasıyla bozulmuş



İstanbul’un gözde semtlerinden Ataşehir’de yaşanan korkunç cinayetin detayları ortaya çıkmaya başladı. Denizbank Bilgi İşlem Müdürü Nalan Sezer, yaz tatili için gittiği Bodrum’dan cuma günü İstanbul’a döndü. Yalnız yaşadığı İçerenköy’deki evinin güvenlik kameralarına en son cumartesi günü görüntüleri yansıyan Sezer’i, Çetinkaya, iftar bahanesiyle evine davet etti. Şeker hastası

olduğu için oruç tutamayan 43 yaşındaki Sezer, buna rağmen başına geleceklerden habersiz teklifi kabul etti.



Eterle bayılttı



Nuray Çetinkaya da planını uygulamak için harekete geçti. Eski bir reklamcı olan eşi Ali Çetinkaya’yı arayarak ‘Eve geç gel” dedi. Evde olan Yeditepe Üniversitesi’nde biogenetik bölümündeki eğitimini maddi sıkıntılar nedeniyle yarım bırakan kızı İpek Çetinkaya’ya da , ‘Nalan teyzen gelecek. Sen arkadaşına git” diyerek dışarı yolladı. İpek saat 17.00 sıralarında evden çıktı. Yarım saat sonra ise Nalan Sezer geldi. Çetinkaya, kurbanından para istedi. Ancak olumsuz yanıt aldı.



İddiaya göre Çetinkaya, Sezer’i evinin salonunda eterle bayılttı. Sezer’den hırıltılar yükselmeye başlayınca el ve ayaklarını bağladı. Sürükleyerek çalışma odasına götürdü. Kurbanının başına poşet geçirdi. Cesedin iki yanına tahta koyup, üzerini örtüyle kapadı. Kapıyı kilitledikten sonra da bilgisayarın başına geçti. Sezer’in hesabından, yine Sezer’in kredi kartına 600 TL’yi EFT ile aktardı. Ardından da bir marketi arayarak ertesi gün teslim edilmek üzere 300 TL’lik sipariş verdi. Soğukkanlılığını kaybetmeyen Çetinkaya, normal hayatını sürdürürken, İpek aynı akşam saat 22.00 sıralarında eve döndü. Ardından da baba eve girdi. Gece sorunsuz geçti. Sabah saatlerinde Çetinkaya, spora gidip, yürüyüş yaptı. Saat 13.00 sıralarında ise verdiği siparişler geldi. Ancak İpek, çalışma odasında cesedi fark etti. Korkuya kapılan genç kız, kimseye bir şey diyemedi. Bir gün sonra, yani pazartesi günü ise babasını telefonla arayarak ‘Evde ceset var. Oradan çık, ayrıl” dedi.



“Cesedi gördüm”



Ne yapacağını şaşıran Ali Çetinkaya, evden çıkan eşini telefonla arayarak “Odanın anahtarı nerede faks çekmem lazım” dedi. Ancak ‘Pantolonumun cebinde’ yanıtını aldı. Bunun üzerine Ali Çetinkaya, “Cesedi gördüm saklama” dedi. Bu kez de eşinden “Temizle, temizlemezsen ben gelip temizleyeceğim” karşılığını duydu. Daha fazla zaman geçirmeden de tanıdık bir polisi arayarak durumu bildirdi. Bunun üzerine eve gelen ekipler cesedi buldu.



Karı koca tutuklandı, kızları serbest



Ataşehir cinayetinin katil zanlısı Nuray Çetinkaya ile eşi Ali Çetinkaya, sevk edildikleri Kadıköy Adliyesi’nde savcılık tarafından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi 5. Sulh Ceza Mahkemesi, Nuray Çetinkaya’yı ‘adam öldürmek’, eşini ise ‘cinayete iştirak’ suçundan tutuklayarak cezaevine gönderdi. Nuray Çetinkaya’nın savcılıktaki ifadesinde, olayın kazayla meydana geldiğini, isteyerek olmadığını söylediği ileri sürüldü. Çetinkaya, kurbanıyla

aralarında alacak sorunu olduğunu burada da yineledi. Çiftin kızları İpek Çetinkaya ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.



Kurbanın eniştesi karakola ‘kayıp’ müracaatı yapmış



Arkadaşı tarafından hunharca öldürülen Nalan Sezer, cinayetin işlendiği eve yakın mesafede bulunan İçerenköy Köknar Blok’taki 31 nolu dairede 10 yıldır yalnız yaşıyordu. İTÜ Matematik Mühendisliği’nden mezun olan Sezer’in eniştesi Suat Şimşek, “Cuma günü Bodrum’dan tatilden geldi. Telefonla konuştuk. Pazartesi bankadan aradılar. Gelmedi, bir durum mu var? diye. Karakola kayıp müraacatında bulunduk” dedi. Sezer’in arkadaşı ÇelikÖzdemir de “10 yıldır tanıyorum. Maddi sıkıntısı yoktu” dedi.



İlginç notlar



Katil zanlısının üzerinden “Ben mükemmelim, zengin olmayı hak ediyorum. Ben mıknatıs gibiyim, parayı çekiyorum. İşimde başarılıyım” yazılı notlar çıktı.



İkinci kurban Zeliha mıydı?



Gözaltına alındığı arkadaşının numarası cep telefonunda “Zelihaeks” olarak kayıtlı olan Çetinkaya, poliste susma hakkını kullandı. Ancak zaman zaman şifahen “Cinnet geçirdim” dedi. Nuray Çetinkaya ile eşi ve kızı, dün sorgularının ardından Kadıköy Adliyesi’ne sevk edildi.



Fakirliğe doğru



Nuray Çetinkaya'nın çalıştığı dönemde çok zengin olduğu, ancak 3 yıl önce işten çıkartıldığı, bu tarihten itibaren de ekonomik kriz yaşamaya başladığı öğrenildi. Bunun üzerine Denizbank’ta personele seminer vermeye başlayan Çetinkaya’nın bir süre önce maaşına haciz geldiği, Denizbank’ın da işine son verdiği ileri sürüldü



‘İşten çıkarılması psikolojisini bozdu’



Katil zanlısı Nuray Çetinkaya’nın eşinin kardeşi Tahsin Çetinkaya, adliyede yaptığı açıklamada “Yengemin psikolojisinin bozulduğunu duymuştum.Doğan Grubu’ndan iki yıl önce haksız yere işten çıkartıldı. 200-250 bin TL alacağı vardı. Doğan Grubu’nu mahkemeye verdi. İyi ve anaç bir kadındı. 6 kardeşiz, o elinden gelen tüm çabaları sarfetti. Ağabeyim otoriter biri. Bayramdan bayrama görüşürdük.



Onun böyle bir olay yapacağı aklımın ucundan geçmezdi” diye konuştu. Tahsin Çetinkaya, işten çırarıldığı şirketin yengesi Nuray Çetinkaya’yı psikolojik bunalıma sürüklediğini belirterek, şirket hakkında suç duyurusunda bulunduğunu sözlerine ekledi.



800 milyon TL’lik iddia!



Polis yetkilileri, cinayet zanlısı Nuray Çetinkaya’nın, Doğan Grubu’nda çalıştığı dönemde, grubun 800 milyon TL’lik yolsuzluğunu ortaya çıkardığını, bu nedenle de iş aktinin fesh edildiğini öne sürdüğünü belirttiler.