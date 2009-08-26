Cinayete tanık olan kızı planı bozmuş

Ataşehir' de Denizbank' ta çalışan arkadaşı Nalan Sezer' i öldüren kadının cinayet planı, kızının tanık olmasıyla bozulmuş
İstanbul’un gözde semtlerinden Ataşehir’de yaşanan korkunç cinayetin
detayları ortaya çıkmaya başladı. Denizbank Bilgi İşlem Müdürü Nalan
Sezer, yaz tatili için gittiği Bodrum’dan cuma günü İstanbul’a döndü.
Yalnız yaşadığı İçerenköy’deki evinin güvenlik kameralarına en son
cumartesi günü görüntüleri yansıyan Sezer’i, Çetinkaya, iftar
bahanesiyle evine davet etti. Şeker hastası
olduğu için oruç tutamayan 43 yaşındaki Sezer, buna rağmen başına geleceklerden habersiz teklifi kabul etti.
Eterle bayılttı
Nuray Çetinkaya da planını uygulamak için harekete geçti. Eski bir
reklamcı olan eşi Ali Çetinkaya’yı arayarak ‘Eve geç gel” dedi. Evde
olan Yeditepe Üniversitesi’nde biogenetik bölümündeki eğitimini maddi
sıkıntılar nedeniyle yarım bırakan kızı İpek Çetinkaya’ya da , ‘Nalan
teyzen gelecek. Sen arkadaşına git” diyerek dışarı yolladı. İpek saat
17.00 sıralarında evden çıktı. Yarım saat sonra ise Nalan Sezer geldi.
Çetinkaya, kurbanından para istedi. Ancak olumsuz yanıt aldı.
İddiaya göre Çetinkaya, Sezer’i evinin salonunda eterle bayılttı. Sezer’den hırıltılar yükselmeye başlayınca el ve ayaklarını bağladı. Sürükleyerek
çalışma odasına götürdü. Kurbanının başına poşet geçirdi. Cesedin iki
yanına tahta koyup, üzerini örtüyle kapadı. Kapıyı kilitledikten sonra
da bilgisayarın başına geçti. Sezer’in hesabından, yine Sezer’in kredi
kartına 600 TL’yi EFT ile aktardı. Ardından da bir marketi arayarak
ertesi gün teslim edilmek üzere 300 TL’lik sipariş verdi. Soğukkanlılığını kaybetmeyen Çetinkaya, normal hayatını
sürdürürken, İpek aynı akşam saat 22.00 sıralarında eve döndü. Ardından
da baba eve girdi. Gece sorunsuz geçti. Sabah saatlerinde Çetinkaya,
spora gidip, yürüyüş yaptı. Saat 13.00 sıralarında ise verdiği siparişler geldi.
Ancak İpek, çalışma odasında cesedi fark etti. Korkuya kapılan genç
kız, kimseye bir şey diyemedi. Bir gün sonra, yani pazartesi günü ise babasını telefonla arayarak ‘Evde ceset var. Oradan çık, ayrıl” dedi.
“Cesedi gördüm”
Ne yapacağını şaşıran Ali Çetinkaya, evden çıkan eşini telefonla arayarak “Odanın anahtarı nerede faks çekmem lazım” dedi. Ancak ‘Pantolonumun cebinde’ yanıtını aldı. Bunun üzerine Ali Çetinkaya, “Cesedi gördüm saklama” dedi. Bu kez de eşinden “Temizle, temizlemezsen ben gelip temizleyeceğim” karşılığını duydu. Daha fazla zaman geçirmeden de tanıdık bir polisi arayarak durumu bildirdi. Bunun üzerine eve gelen ekipler cesedi buldu.
Karı koca tutuklandı, kızları serbest
Ataşehir cinayetinin katil zanlısı Nuray Çetinkaya ile eşi Ali
Çetinkaya, sevk edildikleri Kadıköy Adliyesi’nde savcılık tarafından
tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi 5. Sulh
Ceza Mahkemesi, Nuray Çetinkaya’yı ‘adam öldürmek’, eşini ise ‘cinayete
iştirak’ suçundan tutuklayarak cezaevine gönderdi. Nuray Çetinkaya’nın
savcılıktaki ifadesinde, olayın kazayla meydana geldiğini, isteyerek
olmadığını söylediği ileri sürüldü. Çetinkaya, kurbanıyla
aralarında alacak sorunu olduğunu burada da yineledi. Çiftin kızları
İpek Çetinkaya ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.
Kurbanın eniştesi karakola ‘kayıp’ müracaatı yapmış
Arkadaşı tarafından hunharca öldürülen Nalan Sezer, cinayetin işlendiği
eve yakın mesafede bulunan İçerenköy Köknar Blok’taki 31 nolu dairede
10 yıldır yalnız yaşıyordu. İTÜ Matematik Mühendisliği’nden mezun olan
Sezer’in eniştesi Suat Şimşek, “Cuma günü Bodrum’dan tatilden geldi.
Telefonla konuştuk. Pazartesi bankadan aradılar. Gelmedi, bir durum mu
var? diye. Karakola kayıp müraacatında bulunduk” dedi. Sezer’in
arkadaşı ÇelikÖzdemir de “10 yıldır tanıyorum. Maddi sıkıntısı yoktu”
dedi.
İlginç notlar
Katil zanlısının üzerinden “Ben mükemmelim, zengin olmayı hak ediyorum. Ben mıknatıs gibiyim, parayı çekiyorum. İşimde başarılıyım” yazılı notlar çıktı.
İkinci kurban Zeliha mıydı?
Gözaltına alındığı arkadaşının numarası cep telefonunda “Zelihaeks”
olarak kayıtlı olan Çetinkaya, poliste susma hakkını kullandı. Ancak
zaman zaman şifahen “Cinnet geçirdim” dedi. Nuray Çetinkaya ile eşi ve kızı, dün sorgularının ardından Kadıköy Adliyesi’ne sevk edildi.
Fakirliğe doğru
Nuray Çetinkaya'nın çalıştığı dönemde çok zengin olduğu, ancak 3 yıl önce işten çıkartıldığı, bu tarihten itibaren de ekonomik kriz yaşamaya başladığı
öğrenildi. Bunun üzerine Denizbank’ta personele seminer vermeye
başlayan Çetinkaya’nın bir süre önce maaşına haciz geldiği,
Denizbank’ın da işine son verdiği ileri sürüldü
‘İşten çıkarılması psikolojisini bozdu’
Katil zanlısı Nuray Çetinkaya’nın eşinin kardeşi Tahsin Çetinkaya,
adliyede yaptığı açıklamada “Yengemin psikolojisinin bozulduğunu
duymuştum.Doğan Grubu’ndan iki yıl önce haksız yere işten çıkartıldı.
200-250 bin TL alacağı vardı. Doğan Grubu’nu mahkemeye verdi. İyi ve
anaç bir kadındı. 6 kardeşiz, o elinden gelen tüm çabaları sarfetti.
Ağabeyim otoriter biri. Bayramdan bayrama görüşürdük.
Onun böyle bir olay yapacağı aklımın ucundan geçmezdi” diye konuştu.
Tahsin Çetinkaya, işten çırarıldığı şirketin yengesi Nuray Çetinkaya’yı
psikolojik bunalıma sürüklediğini belirterek, şirket hakkında suç duyurusunda bulunduğunu sözlerine ekledi.
800 milyon TL’lik iddia!
Polis yetkilileri, cinayet zanlısı Nuray Çetinkaya’nın, Doğan Grubu’nda
çalıştığı dönemde, grubun 800 milyon TL’lik yolsuzluğunu ortaya
çıkardığını, bu nedenle de iş aktinin fesh edildiğini öne sürdüğünü
belirttiler.