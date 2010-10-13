-CİNAYET SANIKLARINA MÜEBBET HAPİS İSTANBUL (A.A) - 13.10.2010 - Alibeyköy'de oto tamirciliği yapan Murat Kılıç'ı öldürdüğü, cesedini yakarak ortadan kaldırmaya çalıştığı iddiasıyla yargılanan 2 sanık müebbet, bu kişilere yardım ettiği öne sürülen sanık 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Ekrem Dilek, Emrah Çakır ve Yusuf Işık ile öldürülen Murat Kılıç'ın babası Kadir Kılıç ve kız kardeşi Derya Kılıç katıldı. Mahkeme heyeti, Ekrem Dilek ile Emrah Çakır'ı ''tasarlayarak adam öldürme'' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Yusuf Işık'ı ''kasten öldürme suçuna yardım etmekten'' 18 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanıkların duruşmalardaki iyi halini göz önüne alan mahkeme heyeti, Dilek ve Çakır'ın cezasını müebbet, Işık'ın cezasını 15 yıl hapse indirdi. Duruşmadan sonra açıklama yapan Murat Kılıç'ın kız kardeşi Derya Kılıç, ''Adalet yerini buldu. Artık ağabeyimin kemikleri sızlamayacak'' dedi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Alibeyköy'de oturan Murat Kılıç'ın babasının 19 Mayıs 2009'da polise başvurarak oğlunun kaybolduğunu söylediği, 25 Mayıs 2009'da Kemerburgaz Çiftalan köyü yolundaki ormanlık alanda yanmış ceset bulunduğu belirtildi. Murat Kılıç'ın aralarında anlaşmazlık bulunan ortağı Ekrem Dilek ve Emrah Çakır tarafından iple boğulduğu, bu eyleme Yusuf Işık'ın da yardımcı olduğunun ortaya çıktığı ifade edilen iddianamede, sanıkların daha sonra Kılıç'ın cesedini ortadan kaldırmak için benzin dökerek yakmaya çalıştığı kaydedildi.