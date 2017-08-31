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Cinayet ile birlikte 10 ayrı suçtan aranan şüpheli yakalandı

Oğuzhan HANÇER / AĞRI, (DHA)- AĞRI'da cinayet ile birlikte toplam 10 ayrı suçtan aranan A

31 Ağustos 2017 22:56

Oğuzhan HANÇER / AĞRI, (DHA)- AĞRI\'da cinayet ile birlikte toplam 10 ayrı suçtan aranan A.Ç. Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de katıldığı operasyonla yakalandı.
Ağrı Valili\'ğinden yapılan açıklamada Doğubayazıt İlçesinde 2013 yılında bir kişiyi av tüfeği ile vurarak öldüren ve olayın ardından firari olan A.Ç. isimli şüphelinin saklandığı evi tespit eden Doğubayazıt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bu sabah eve baskın yaptı. Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de katıldığı operasyonda şüpheli A.Ç. yakalanarak gözaltına alındı.
Şüpheli A.Ç.\'nin adam öldürme suçu dışında, ayrıca kasten yaralama, basit yaralama, tehdit, hakaret ve mala zarar verme suçlarından 10 farklı dosya kapsamında arandığı tespit edildi.

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