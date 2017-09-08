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Cinayet hükümlüsü Gemlik'te yakalandı

Mustafa DEMİRCİOĞLU/GEMLİK (Bursa), (DHA) - BALIKESİR'in Bandırma İlçesi'nde cinayet suçundan tutuksuz yargılandığı davada 15 yıl hapse mahkum olan 35 yaşındaki Savaş A

08 Eylül 2017 03:45

Mustafa DEMİRCİOĞLU/GEMLİK (Bursa), (DHA) - BALIKESİR\'in Bandırma İlçesi\'nde cinayet suçundan tutuksuz yargılandığı davada 15 yıl hapse mahkum olan 35 yaşındaki Savaş A., Bursa\'nın Gemlik İlçesi\'nde yakalandı.
Balıkesir\'in Bandırma İlçesi\'nde 2013 yılında bıçakla işlediği cinayet sonrası tutuklanan, hakkında açılan dava safhasında tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Savaş A., kaçtı. 2017 Mart ayında sonuçlanan davada Savaş A., 15 yıl hapse mahkum oldu. Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, yaklaşık 1 yıldır aranan Savaş A.\'nın Hamidiye Mahallesi\'nde bir evde yaşadığı ihbarı üzerine harekete geçti. Operasyon düzenleyen ekipler, Savaş A.\'yı gözaltına aldı. Hamidiye Mahallesi\'nde kaldığı eve operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı.
Savaş A., Gemlik Muammer Ağım Devlet Hastanesine alınan sağlık raporunun ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü, buradaki işlemlerinin ardından da Bandırma\'ya gönderildi.

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