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Cinayet haberinde Güney Kore devlet başkanının fotoğrafını kullanan Show TV, "kardeş ülke" dedi, özür diledi

"Tamamen istek dışı gerçekleşen bu hata için..."

12 Mart 2018 12:55

Show TV, "Filipinli dadıyı öldüren Güney Koreli adam" konulu bir yaşam haberinde Güney Kore lideri Moon Jae-in'in fotoğrafının kullanmasının ardından gelen tepkiler üzerine ''Tamamen istek dışı gerçekleşen bir hata'' dedi. 'kardeş ülke' diyerek Güney Kore'ye seslenen Show TV, özür diledi.

Ana haber spikeri Pınar Erbaş, bültenin sonunda ''Bir özür borcumuz'' var diyerek söze başladı. Kanalın aslında Güney Kore hükümetinden özür dilediğini söyleyen ama bu özrü bir kez daha dile getirmek istediklerini belirten Erbaş şunları kaydetti:

''Bir haberimizde yanlışlıkla sayın Cumhurbaşkanı'nın fotoğrafı kullanıldı. Tamamen istek dışı gerçekleşen bu hata için hem kardeş ülke Güney Kore'nin cumhurbaşkanından hem de Güney Kore halkından özür dileriz.''

TIKALYIN - Show TV, cinayet haberinde devlet başkanının fotoğrafını kullandı

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