Cinayet günü Cem böyle kaçırıldı

Münevver Karabulut’un katil zanlısı Cem Garipoğlu’nun teslim olmasından sonra gözaltına alınanların ifadeleri ayrıntıları ortaya çıkarmaya başladı. Polisle sohbet ederken, Garipoğlu’nu bir hafta sakladıklarını söyleyen Ahmet Batur ile Mehmet Karakayalı ifadelerinde farklı konuştu.

Münevver Karabulut cinayetinin zanlısı Cem Garipoğlu’na yardım ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan beş kişinin sorgularında ayrıntılar çıkmaya başladı. Polisle ayrı ayrı sohbet ederken, Cem’i İstanbul’da bir eve götürüp, bir hafta ihtiyaçlarını karşıladıklarını belirten Nida Garipoğlu’nun şoförü Ahmet Batur ve Garipoğlu Holding Satınalma Grup Müdürü Mehmet Karakayalı, resmi ifedelerinde farklı konuştular.

Babası bıraktı

Batur ve Karakayalı’nın ifadelerine göre Mehmet Nida Garipoğlu, olay gecesi saat 23.00’te Cem Garipoğlu’nu Barnie’s Cafe’ye bırakarak, eve döndü. Polisleri görünce eve yaklaşmadı. Cem’i kafeden alarak, Mehmet Karakayalı’nın Beylikdüzü Yıldırım Beyazıt Caddesi Profesörler Sitesi H3 Blok 32 numaradaki evine götürdü. Mehmet Nida Garipoğlu, şoförü Ahmet Batur’u arayarak, buraya çağırdı. Karakayalı’nın evinden ayrılan Mehmet Nida Garipoğlu, iki saat sonra gelip Cem’i aldı ve henüz kimliği bilinmeyen birine teslim etti. Mehmet Nida Garipoğlu, saat 04.00’te Bahçeşehir’deki evine gittiğinde gözaltına alındı. Gözaltında bulunan, Ahmet Batur’un eşi Kamuran Batur ile şirket çalışanı Habip Kurt ve Hakan Çiçek de bu ifadeyi destekleyen ifade verdiler. Kamuran Batur dün akşam serbest bırakıldı.

Cem Garipoğlu’nun ifadesinin ardından, çelişkili bölümlerin netlik kazanması için savcı Faruk Erşen Yılmaz tarafından yeniden ifadesi alınan Mehmet Nida Garipoğlu, cinayeti bildiğini itiraf etti. Mehmet Nida Garipoğlu, telefon görüşmeleriyle ve gözaltına alınanlarla ilgili sorularda ise susma hakkını kullandı. Silivri Cezaevi’nden sabah saatlerinde İstanbul Adliyesi’ne getirilen Mehmet Nida Garipoğlu, gri takım elbisesinin içinde zayıfladığı görüldü. Saat 15.15’te savcılık katına çıkarılan Garipoğlu, avukatlarıyla görüştükten sonra, Savcı Faruk Erşen Yılmaz’a bir saat ifade verdi. Mehmet Nida Garipoğlu’nun avukatları, soruşturmanın gizliliğinin kaldırılması için nöbetçi mahkemeye dilekçe verdiler. Ancak başvuru reddedildi

Kardeşi ifade verirken otoparkta tek başına bekleyen Hayyam Garipoğlu “Bir şey söylemek ister misiniz?” sorusuna, “Neyi söyleyeceğim? Anormal bir şey mi var? Bir anormallik mi var?” diye tepki gösterdi. Hayyam Garipoğlu, kardeşinize destek için mi geldiği yönündeki soruya ise “Hayır. Avukatımı bekliyorum” yanıtı verdi. Garipoğlu, bayramda ve her görüş gününde de kardeşini ziyarete gittiğini söyledi.

Adliye çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Avukat Metin Feyzioğlu, “AİHM’e gidilecek. AİHM içtihatında göre hakim huzuruna çıkılmadan aylarca hürriyetten mahrum edilmek ve daha bir çok nokta net. Bu, Nida Garipoğlu’nda söz konusudur. O yüzden evet İnsan Hakları Mahkemesi’ne gitmeyi düşünüyoruz, hazırlıklarımızı tamamladık” dedi.