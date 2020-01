Cinayet failini sosyal medyada kapak fotoğrafı yapmış

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA\'nın Serik ilçesinde kiraladığı otomobilin arka koltuğunda dövülen, ardından boğularak öldürülen 22 yaşındaki Şükrü Mert Ersoy\'un, sosyal medya hesabında cinayetin planlayıcısı M.A.\'nın fotoğrafını kapak fotoğrafı yaptığı ortaya çıktı.

Serik\'e bağlı Kadriye Mahallesi\'nde devriye görevi yapan polis ekipleri, önceki gün saat 03.00 sıralarında 268\'inci Sokak\'ta Acısu Nehri kenarında camları açık haldeki 35 VYA 72 plakalı park halindeki otomobili kontrol etmek istedi. Aracın arka koltuğunda hareketsiz yatan bir kişi olduğunu gören polis, 112\'den yardım istedi. Sevk edilen sağlık ekipleri, araçtaki erkeğin öldüğünü tespit etti. Polis, ölen kişinin Muratpaşa İlçesi\'nde oturan Şükrü Mert Ersoy olduğunu belirledi. Ersoy\'un, otomobili Antalya\'dan kiraladığı anlaşıldı. Ersoy\'un cesedi incelemelerden sonra ambulansla Serik Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Savcı tarafından yapılan ilk otopside, Ersoy\'un boğazı sıkılarak öldürüldüğü belirlendi. Mert Şükrü Ersoy\'un cenazesi otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu\'na gönderilirken, soruşturmayı sürdüren İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, olaya karıştığı iddia edilen F.B., M.Y., M.A., S.Y. ve S.S.\'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin, Ersoy\'u, hesabındaki \'Bitcoin\' adı verilen yaklaşık 40-50 bin dolar tutarındaki dijital parayı kendi hesaplarına transfer etmeye çalıştıkları sırada çıkan kavgada öldürdükleri belirtildi. Vücudunda çok sayıda darp izi de olduğu belirtilen Şükrü Mert Ersoy\'un, cinayetin planlayıcısı M.A. ile yakın arkadaş olduğu ifade edildi. Ersoy\'un, M.A. ile birlikte \'Bitcoin\' için düzenlenen organizasyonlara sık sık katıldığı ortaya çıktı. Ersoy\'un Facebook hesabında, M.A.\'nın önünde oturduğu ve bu fotoğrafı da kapak yaptığı görüldü. M.A.\'nın kendi hesabında yaptığı son paylaşım ise \'Arkadaşlar kaderinizi siz belirlersiniz bunu unutmayın\' yazısı oldu.

PLANI 5 AY ÖNCE YAPMIŞ

Antalya Emniyet Müdürlüğü\'nden yapılan açıklamada, Şükrü Mert Ersoy\'un \'Bitcoin network- sanal para\' işiyle uğraştığı, bu işle ilgili yüksek miktarda kâr elde etmek isteyenleri bularak bunlar sayesinde kendisinin de para kazandığı belirtildi. Açıklamada, M.A.\'nın da bu işle uğraştığı, Şükrü Mert Ersoy ile bağlantılı olduğu kaydedildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yakalanan M.A.\'nın ifadesinde, 14 Eylül günü F.B. ile görüştüğünü, sonrasında M.Y. ile buluştuklarını, amaçlarının Şükrü Mert Ersoy\'u etkisiz hale getirerek elinde yüklü miktardaki sanal parayı telefonundan şifreleri temin ettikten sonra kendi hesabına geçirmek olduğunu anlattı. Bu planı yaklaşık 5 ay önce yaptıklarını kaydeden M.A.\'nın, plana S.S. ile S.Y.\'nin de dahil olacağı ve S.Y.\'nin Şükrü Mert Ersoy\'u etkisiz hale getireceğini anlattığı belirtildi. Açıklamanın devamında şöyle denildi:

\"14 Eylül günü bu amaçla toplam 5 şahıs olarak Kadriye Mahallesi\'nde bulunan parkta buluştuklarını, daha sonra F.B., M.Y. ve S.Y.\'nin maktulle buluşarak olay yerine götürdüklerini, şüphelilerin telefon ve Bitcoin hesabına giriş amaçlı şifreyi söyletmek için maktulü darp ettikleri ve M.Y.\'nin maktulün boğazını devamlı sıktığı, diğer şahısların ise, maktulü darp etmeye devam ettikleri, maktul baygın duruma geçince olay yerine M.A. ve S.S.\'nin çağrıldığı ve olay yerine gittikleri, maktulün Bitcoin hesabını boşaltmaya çalıştıkları, telefon kilidini açamadıklarından dolayı hesabı boşaltamadıkları, daha sonra olay yerinden ayrıldıklarını beyan etmiştir. Olayın şüphelileri M.A., F.B., M.Y., S.S. ve S.Y. İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalar sonucunda yakalanmışlardır. Adı geçen 5 şüpheli haklarında hazırlanan tahkikat evrakları ile birlikte adli makamlara sevk edilmiş ve çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanmışlardır.\"

FOTOĞRAFLI