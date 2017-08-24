Cinayet davası öncesi adliye önünde silahlı kavga: 1 yaralı

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN\'da cinayet davası öncesi adliye girişinde iki grup arasında kavga çıktı. Kavgada, Recep Keskin\'e tabancayla ateş edip sol bacağından yaraladığı iddia edilen Engin K. polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, İlkadım İlçesi Hastane Mahallesi Olgun Sokak üzerinde 7 Nisan 2017 günü meydana geldi. İddiaya göre Bahar A., oğlu B.A.\'yı pompalı tüfekle ateş ederek bacağından yaraladığını iddia ettiği Burak Yıldırım ve Oral Kılınç\'a ruhsatsız tabancayla ateş açtı. Açılan ateş sonucu Burak Yıldırım Başından, Oral Kılınç ise göğsünden yaralandı. Hastaneye kaldırılan Burak Yıldırım hayatını kaybetti. Polis olayın ardından Bahar A. ile azmettirici olduğu öne sürülen ağabeyi Engin K. (41) ve amcasının oğlu Hakan K.\'yı gözaltına aldı. Polisteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen Bahar A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer iki şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Samsun Adliyesi 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde haklarında dava açılan Bahar A. ve diğer iki sanık ile karşı taraf ilk duruşmaya katılmak için bugün adliyeye geldi. Adliye kapısında karşılaşan iki grup arasında sözlü tartışma başladı. Tartışmanın uzayıp kavgaya dönüşmesi üzerine Engin K. yanındaki kadının çantasından çıkarttığı ruhsatsız tabancayla 2 el ateş edip karşı taraftan olan Recep Keskin\'i sol bacağından yaraladı. Silah sesleri üzerine adliye polisi ve adliyenin bahçesinde nöbet tutan özel harekat polisi kavgaya müdahale etti. Polis bu arada havaya iki el ateş etti. Silahlı saldırgan etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Yaralı ise adliyeye gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.



FOTOĞRAFLI