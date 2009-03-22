'Cinayet bir kişinin işi değil'

Vahşice katledilen Münevver Karabulut’un katil zanlısı Cem G. hâlâ yakalanamadı. Baba Süreyya Karabulut, cinayeti tek kişinin işlemediğine inanıyor



Vücudu bavula, kafası gitar kılıfına konduktan sonra Etiler’de çöp konteynerine atılan Münevver Karabulut’un bir numaralı katil şüphelisi olarak aranan erkek arkadaşı Cem G., olay üzerinden 19 gün geçmesine rağmen yakalanamadı.



Hürriyet'ten Mustafa Özdabak'In haberine göre, Münevver’in babası Süreyya Karabulut "17 yaşındaki bir gencin 5-6 saatte tek başına, cinayet işleyip, cesedi taşıyıp, bütün delilleri yok edip izini kaybettiremeyeceğine inanıyoruz. Katillerin henüz yakalanamaması acılarımızı artırıyor" dedi. Liseli Münevver Karabulut’un parçalanmış cesedi 3 Mart’ta saat 20.30’da, Etiler’de bir çöp konteynerinde bulundu. Münevver’in kayıp olan erkek arkadaşı Cem’in annesi Tülay Makbule G. ile babası Mehmet Nida G. gözaltına alındı.



'Deliller karartılabilir'



Ailenin Bahçeşehir’deki villalarında özel yöntemle kan izleri ortaya çıkarıldı. DNA analizinde kanların Münevver’e ait olduğu belirlendi. Polis, Cem’in annesi ile babasının üzerinde de Münevver’e ait kan izi bulunduğunu ileri sürdü. Mahkeme, Cem’in anne ve babasını, suç vasfının değişebilme ihtimalinin olmaması, ikametgáhlarının belli olması ve delilleri karartma ihtimallerinin bulunmaması gerekçesiyle serbest bıraktı. Savcı, çiftin evlerindeki delilleri kararttıkları yönünde kuvvetli şüpheler bulunduğunu ve halen delilleri karartabileceklerini öne sürerek serbest bırakılmalarına itiraz etti. Ancak itiraz kabul edilmedi. Fener Rum Patrikhanesi’nde aşçı olarak çalışan baba Süreyya Karabulut, Cem’i Etiler’e getiren korsan taksici ile Cem’in anne ve babasının ifadelerinde çelişki bulunduğunu ileri sürdü.



İfadelerdeki çelişkiler



Korsan taksici Mehmet Ceyhan B., olay akşamı aracına elinde gitar kutusu, yanında valiz olan, kapüşonunu kafasına geçirmiş bir gencin bindiğini, Etiler’de araçtan inip, gitar kutusu omzunda, valizi de çekerek uzaklaştığını söylüyor. Cesedin olduğu konteynerin yanındaki konteynerde Münevver’in giysileri bulundu. Bütün bu giysileri nasıl taşıdı?



Mehmet Nida G., "Annesi kan lekeleri gördüğünü söyledi. Oğluma sorduğumda, ’Kız arkadaşım ile münakaşa ettim, onu ittim. Başı komodinin köşesine vurdu, kan geldi’ diye ifade verdi. Anne ise ifadesinde kandan söz etmiyor.



Baba, 2 Mart’ı 3 Mart’a bağlayan gece, oğlu Cem’in odasında uyuduğunu, Cem’in de Rusya’ daki ağabeyinin odasını kullandığını söylemiş.



Bir baba kendi yatağı varken neden oğlunun yatağında uyur?



’Aşırı alkollü olabilir’



Beşiktaş Özel Yıldız Koleji 3. Sınıf Öğrencisi Cem, bir yıl önce arkadaş çevresinde Münevver’i gördü. Cem, o günden sonra Münevver’e sürekli arkadaşlık teklif etti. Münevver arkadaşlık teklifini 4 ay önce kabul etti. Cem, Münevver’in kendisinden 1 yaş küçük kardeşi Enver ile de samimiyet kurdu. Cem, Münevver ile Enver sık sık bir araya geliyor ve eğlenmeye gidiyordu. Polis, "Cem G.’nin arkadaşları onun votkaya düşkün olduğunu, çok içki içmekle övündüğünü, ’dünyanın tüm barlarında içtim’ dediğini anlattılar. Cem G. cinayet sırasında da aşırı alkollü olabilir" dedi.

