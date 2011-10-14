-Çınar'da terörist saldırı: 3 yaralı DİYARBAKIR (A.A) - 13.10.2011 - Diyarbakır'ın Çınar içesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen silahlı saldırıda 3 asker yaralandı. Vali Mustafa Toprak, A.A muhabirine yaptığı açıklamada, ilçe merkezindeki jandarma lojmanları önünde bulunan nöbetçi kulübesine yönelik bir grup terörist tarafından silahlı saldırı düzenlendiğini belirtti. Saldırıda, 3 askerin yaralandığını ve hayati tehlikelerinin bulunmadığını kaydeden Toprak, ''Saldırı sonrası kaçan teröristlerin saklanmış olabilecekleri yerlere yönelik operasyon sürüyor'' dedi.