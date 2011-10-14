T24 LogoT24 Logo
Gündem

Çınar'da terörist saldırı: 3 yaralı DİYARBAKIR (A.A)

14 Ekim 2011 02:12

-Çınar'da terörist saldırı: 3 yaralı DİYARBAKIR (A.A) - 13.10.2011 - Diyarbakır'ın Çınar içesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen silahlı saldırıda 3 asker yaralandı. Vali Mustafa Toprak, A.A muhabirine yaptığı açıklamada, ilçe merkezindeki jandarma lojmanları önünde bulunan nöbetçi kulübesine yönelik bir grup terörist tarafından silahlı saldırı düzenlendiğini belirtti. Saldırıda, 3 askerin yaralandığını ve hayati tehlikelerinin bulunmadığını kaydeden Toprak, ''Saldırı sonrası kaçan teröristlerin saklanmış olabilecekleri yerlere yönelik operasyon sürüyor'' dedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24