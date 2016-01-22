Çınar saldırısı tweetiyle ilgili "Hesabım 'hack'lendi" diyen Yüksekdağ'ın eski danışmanı serbest bırakıldı

Diyarbakır Çınar'da Çınar Emniyet Amirliği ile lojmanına yapılan saldırnın ardından sosyal medyada paylaştığı tweet nedeniyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın eski danışmanı Sıtkı Güngör'ün savcılığı verdiği ifadede "Twitter adresim hacklendi. Hesabın kontrolü bana geçince, söz konusu paylaşımı sildim" dediği öğrenildi. Tutuklama talebiyle sevk edildiği Nöbetçi Hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DHA'dan Ümit Türk'ün haberine göre Sıtkı Güngör, soruşturma kapsamında gözaltına alınarak Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Soruşturmayı yürüten savcıya yaklaşık 1 saat ifade veren Güngör'ün, suçlamayı reddederek, "Twitter adresim hacklendi. Hesabın kontrolü bana geçince, söz konusu paylaşımı sildim" dediği öğrenildi.

İfade işlemlerinin ardından, savcılık, Sıtkı Güngör'ü "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk etti.

İstanbul Nöbetçi 3. Sulh Ceza Hakimliği'nde ifade veren Güngör burada da suçlamaları reddetti. Güngör, "Twitter hesabımın hacklenmesi ve olağan dışı HDP'ye yönelik siyasi linç kampanyasının ürünü olarak huzurunuza getirildiğimi düşünüyorum" dedi.

Mahkeme, yöneltilen suçun üst ve alt sınırları ile şüphelinin sabit ikametgah sahibi olmasını dikkate alarak, Güngör'ü adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.