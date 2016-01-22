T24 LogoT24 Logo
Gündem

Çınar saldırısı tweetiyle ilgili "Hesabım 'hack'lendi" diyen Yüksekdağ'ın eski danışmanı serbest bırakıldı

Yüksedağ'ın eski danışmanı Sıtkı Güngör adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

22 Ocak 2016 01:30

Diyarbakır Çınar'da Çınar Emniyet Amirliği ile lojmanına yapılan saldırnın ardından sosyal medyada paylaştığı tweet nedeniyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın eski danışmanı Sıtkı Güngör'ün savcılığı verdiği ifadede "Twitter adresim hacklendi. Hesabın kontrolü bana geçince, söz konusu paylaşımı sildim" dediği öğrenildi. Tutuklama talebiyle sevk edildiği Nöbetçi Hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DHA'dan Ümit Türk'ün haberine göre Sıtkı Güngör, soruşturma kapsamında gözaltına alınarak Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Soruşturmayı yürüten savcıya yaklaşık 1 saat ifade veren Güngör'ün, suçlamayı reddederek, "Twitter adresim hacklendi. Hesabın kontrolü bana geçince, söz konusu paylaşımı sildim" dediği öğrenildi.

İfade işlemlerinin ardından, savcılık, Sıtkı Güngör'ü "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk etti.

İstanbul Nöbetçi 3. Sulh Ceza Hakimliği'nde ifade veren Güngör burada da suçlamaları reddetti. Güngör, "Twitter hesabımın hacklenmesi ve olağan dışı HDP'ye yönelik siyasi linç kampanyasının ürünü olarak huzurunuza getirildiğimi düşünüyorum" dedi.

Mahkeme, yöneltilen suçun üst ve alt sınırları ile şüphelinin sabit ikametgah sahibi olmasını dikkate alarak, Güngör'ü adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

 

ETİKETLER

figen yüksekdağsıtkı güngörhdpdanışmansavcılıkhakimserbesthaberçınar

İlgili Haberler

HDP Eş Genel Başkanı Yüksekdağ'ın danışmanı hakkında gözaltı kararı

Attığı tweet sebebiyle gözaltı kararı çıkartılan Yüksekdağ'ın danışmanının halen arandığı belirtildi

TBMM: Figen Yüksekdağ'ın danışmanının sözleşmesi haziranda fesh edildi

"Haberlere konu tweeti atan Sıtkı Güngör'ün Kurumumuzla hiçbir ilgisi bulunmamaktadır"

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24