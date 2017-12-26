Çınar Kaymakamı: Mezarlıklar tahrip edildi iddiası asılsız

DİYARBAKIR, (DHA) - DİYARBAKIR Çınar ilçesi Kaymakamı Selami Kaya, ilçeye bağlı Görece Mahallesi\'ndeki mezarlıkların, bölgede bulunan kum ocağı firması tarafından iş makineleri ile kazılarak tahrip edildiği yönünde haberler üzerine incelemede bulundu. Kaymakam Kaya, iddiaların asılsız olduğunu belirtti.

Çınar ilçesinde bağlı Görece Mahallesi\'nde bulunan 200 yıllık mezarlığın bölgede faaliyet yürüten bir kum ocağı tarafından tahrip edildiği haberleri üzerine Kaymakam Selami Kaya, bölgeye giderek inceleme yaptı. Beraberindeki heyet ile tahrip edildiği iddia edilen mezarlıkları da ziyaret eden Kaymakam Kaya, bölgede çalışan şirket yetkilileri ve köylülerden bilgi aldı. Kazı yapılan alana yakın birkaç yerde mezarlık olduğu, bahsi geçen kazı alanı ile tahrip edildiği iddia edilen mezarlıklar arasında büyük bir mesafe olduğunu anlatan Kaymakam Kaya, iddiaların doğru olmadığını ifade ederek, şunları söyledi:

\"Şu an arkamızda köyün bir mezarlığı var ve burada mezarlıklara hiçbir tahribatın olmadığı, mezarlara hiçbir şekilde bir zarar verilmediğini kendimiz tespit etmiş bulunmaktayız. Köylülerin iddia ettiği gibi buradaki kabirlere bir zarar vermek sureti ile ölülerine saygısızlık yapıldığı konusu doğru değildir. Burada, bu maden ocağında çalışan iş makineleri yaklaşık 600-700 metre ilerde, şu tarafta çalışmalarını sürdürüyorlar. Bu tarafa doğru gelmeleri de mümkün değildir, bunun zaten bir sınırı var, onların çalışma alanı belli, mezarlığa doğru gelmeleri söz konusu değildir. Burada diğer ilgili birimler ile de beraber yerinde yapmış olduğumuz tespitte herhangi bir şekilde mezarlıklara bir tahribat verilmediği ortada. Yani iddialar asılsızdır. Bunu köylülerimiz ile de konuştuk, mezarlıklarımızın etrafını mutlaka çevirmemiz lazım, sınırımızın da belli olması lazım. Yani çalışma alanının mutlaka tel örgü ile başka bir suretle, mutlaka belli olması lazım. Bunun belirlemesini yapacağız. Bazen köylülerimize soruyoruz, yani burada mezarlık yok, ne diyorsunuz? İşte 200 sene önce falan vardı. Tekrar sorduğumuzda bunun da olmadığını söylüyorlar. Orada kaldı ki 200 sene önce mezarlarının olduğu söylenen yerde de herhangi bir çalışma yapılmamış, herhangi bir iş makinası oraya girmemiş. Dolayısıyla bu iddialar doğru değil, bunun tespitini burada yapmış olduk. Maden ocağında çalışan firmanın bütün ruhsatları ve yasal belgeleri tamdır, herhangi bir şekilde kanunsuz iş yapılmamaktadır. Ve burada köylüleri iddia ettiği gibi mezarlarına, mezarlıklarına bir zarar da verilmemektedir. Biz bu konunun hassasiyetle üzerindeyiz, herhangi bir şekilde kabirlere zarar verilmesine asla müsaade etmeyiz elbette. Fakat bu iddia doğru değildir.\"

Köylüler ise mezarlıkların zarar görmediğini belirterek, maden ocağının kapatılmasını estedi.



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