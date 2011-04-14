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Dünya

Çin 'zaman yolculuğu'nu yasakladı!

Çin Devlet Sinema, Radyo ve Televizyon İdaresi bu kez zaman yolculuğunu konu edinen filmlerin ülkede yayınlanmasını yasakladı.

14 Nisan 2011 03:00

T24 - Çin Devlet Sinema, Radyo ve Televizyon İdaresi bu kez zaman yolculuğunu konu edinen filmlerin ülkede yayınlanmasını yasakladı. 

Sansür kararları ve yasaklarıyla uluslararası kamuoyunun tepkisini toplayan Çin bu kez 'zaman yolculuğu'nu yasakladı. 



31 Mart’ta kabul edilen ancak genelge kapsamında senaryolarında ''fantezi öğeleri, zaman yolculuğu, efsaneler, tuhaf hikayeler, absürd teknikler ve hatta feodal dönemden kalma batıl inançlar, kadercilik, reenkarnasyon, muğlak ahlaki dersler ve olumlu düşünce eksikliği'' bulunan film ve diziler yasaklandı. 

Hükümetten yapılan açıklamada televizyon dizilerinin zamanda geriye giderek tarihi yeniden yazabilen karakterlere yer vermemesi gerektiği, bu tür yapımların Çin mirasına aykırı olduğu ifade edildi.


'Back to the Future' (Geleceğe Dönüş)


Çinli yetkililerin aldığı bu sansür kararıyla 'Star Trek' (Uzay Yolu), X- Files' (Gizli Dosyalar), Dr. Who, 'Back to the Future' (Geleceğe Dönüş) ve Terminatör gibi zaman yolculuğunu konu alan yapımlar artık yayınlanamayacak.



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