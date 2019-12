Çin 'zaman yolculuğu'nu yasakladı!

T24

Sansür kararları ve yasaklarıyla uluslararası kamuoyunun tepkisini toplayan Çin bu kez 'zaman yolculuğu'nu yasakladı.31 Mart’ta kabul edilen ancak genelge kapsamında senaryolarında ''fantezi öğeleri, zaman yolculuğu, efsaneler, tuhaf hikayeler, absürd teknikler ve hatta feodal dönemden kalma batıl inançlar, kadercilik, reenkarnasyon, muğlak ahlaki dersler ve olumlu düşünce eksikliği'' bulunan film ve diziler yasaklandı.Hükümetten yapılan açıklamada televizyon dizilerinin zamanda geriye giderek tarihi yeniden yazabilen karakterlere yer vermemesi gerektiği, bu tür yapımların Çin mirasına aykırı olduğu ifade edildi.'Back to the Future' (Geleceğe Dönüş)Çinli yetkililerin aldığı bu sansür kararıyla 'Star Trek' (Uzay Yolu), X- Files' (Gizli Dosyalar), Dr. Who, 'Back to the Future' (Geleceğe Dönüş) ve Terminatör gibi zaman yolculuğunu konu alan yapımlar artık yayınlanamayacak.