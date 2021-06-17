Çin, yeni inşa etmeye başladığı uzay istasyonuna üç astronot gönderdi

T24 Dış Haberler

Çin'in yaklaşık 5 yıldır gerçekleştirdiği ilk insanlı uzay görevi için Perşembe sabahı Gobi Çölü'nden ateşlenen roket ile 3 astonot Çin'in kendi inşa ettiği uzay istasyonuna doğru yol almaya başladı.

Long March 2F roketi ve 3 astronotun içinde bulunduğu Shenzhou-12'nin 6 ila 8 saat içinde yeni uzay istasyonu Tiangong'un ana bölümü olan Tiahne'ye yanaşması bekleniyor.

56 yaşındaki Nie Haişeng, 54 yaşındaki Liu Boming ve 45 yaşındaki Tang Hongbo, fırlatmadan birkaç saat önce yapılan ufak bir tören ile onurlandırılmıştı. 3 astronot, "Cennetçe yer" anlamına gelen Tiangong'da 3 ay kalacak. Bu vesileyle bu görev, Çin tarihinin en uzun uzay görevi olacak

Tiangong'un inşası nisan ayında, ilk modül olan Tianhe'nin gönderilmesiyle başladı. Ekip, bu 16.6'ya 4.2 metrelik silindirin içinde yaşayacak ve istasyonun inşasına devam edecek.

Modülde her astronot için ayrı bir yaşam alanı, bir koşu bandı ve iletişim merkezi bulunuyor.