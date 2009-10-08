Çin yabancı kaynaklı internet oyunlarını yasakladı

Çin Basın İzleme Ajansı, deniz aşırı 45 ülkeden yayın yapan internet tabanlı oyunlara erişimi kapattı.

Çin Uluslararası Radyosunun haberine göre, şiddet, kumar ve pornografik içerikli olarak görülen oyunlar ajans tarafından onaylanmayarak kapatıldı.

Çin Basın Yayın İdaresi, 1930'larda geçen "Omerta" gibi, şiddet, uyuşturucu kaçakçılığı ve fuhuş içerikli mafya oyunlarının da bu kapsamda yer aldığını ve toplumun genel ahlakını bozucu ve menfi yönlendirici oyunlara da erişimi durdurduğunu duyurdu.

Ajans ayrıca uluslararası 27 oyunu daha uygunsuz içerikte gördüklerini ve bu oyunların şirketlerine içeriklerini düzeltmeleri hususunda süre verdiklerini, düzeltmemeleri durumunda onları da kapatacaklarını açıkladı.

İzleme ajansı, 31 Ağustosta Çin'de onayı bulunmayan internet oyunları ve yazılım satışlarını durdurmuştu.