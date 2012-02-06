-Çin veto kararını savundu ŞANGHAY (A.A) - 06.02.2012 - Çin, BM'nin Suriye konusundaki karar tasarısıyla ilgili olarak ülkelerin Suriye'ye müdahale kararına zorlanmasının, Suriye'deki çözüme katkı sağlamayacağını söyledi. Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Liu Veymin Pekin'de düzenlenen basın toplantısında, Suriye'deki şiddetin sona ermesi için Çin'in yapıcı bir rol üstlenmek istediğini belirtti. Liu, Çin'in BM'nin Suriye'ye ilişkin oylamasına aktif olarak katıldığını vurgulayarak şöyle devam etti: "Fakat ne yazık ki durumu görüşülen ülke, şu anda ciddi bir bölünme tehlikesi geçiriyor. Böyle bir dönemde bu ülkeye yapılması öngörülen müdahaleye olumlu oy kullanmamız mümkün değildi. Burada evet kararı vermemizin ne BM'nin bütünlük ilkesine ne de problemin çözümüne faydası olurdu. Dolayısıyla karşı oy kullandık." Bu tür uygulamaların BM Güvenlik Konseyinin birlik ve otoritesini sağlamayacağını belirten Liu, sorunların da düzgün bir şekilde çözümüne fayda sağlamayacağını söyledi ve şöyle devam etti: "BM zirvesinde ülkelerin Suriye'ye müdahale kararına zorlanmasının, söz konusu ülkenin bölünme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu bir dönemde, çözüme katkı sağlamayacağı kanısındayız" -"Suriye halkının isteklerine saygı duyulmalı"- Liu, ayrıca Çin'e yöneltilen Çin'in Beşar Esad rejimi tarafında olduğu eleştirilerini reddederek, Çin'in Suriye hususunda ne kimseyi koruduğunu, ne de birinden yana taraf olduğunu ifade etti. "Biz adaleti gözetiyoruz ve sorumlu bir tutum alıyoruz" diyen Liu, Pekin'in Rusya gibi özel bir temsilci heyeti gönderip göndermeyeceği hususunda da kendisinin bir bilgisi olmadığını belirtti. Liu, Suriye'deki gelişmeleri yakında takip ettiklerini ve Suriye'ye devamlı surette şiddeti durdurma çağrısı yaptıklarını belirterek, özellikle masum halkın can güvenliğinin korunması yönündeki çağrılarını yineledi. "Suriye halkının isteklerine saygı duyulmalı" diyen Liu, Arap Birliğinin Suriye ile alakalı atacağı yapıcı adımları desteklediklerini belirtti. Liu, BM'nin Suriye'ye ilişkin tutumunu değerlendirerek, BM'nin Suriye'deki karışık havayı bastırmaya yönelik adımlar atılması ve uluslararası ilişkilerin prensibine uygun hareket etmesi gerektiğini ifade etti. Çözümün diyalog başta olmak üzere, bölünmeyi önleyici şekilde olması gerektiğini dile getiren Liu, "Bölge istikrarını koruyucu, aktif yapıcı adımlar atılmalı" dedi.