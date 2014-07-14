Çin ve Türkiye arasında MİT krizi

Ürdün ve Çin yönetimi İstihbarat ve Bilgi paylaşımı konusunda işbirliği anlaşması imzaladı. Çinli yetkililer, MİT'in Çin Vatandaşı Uygur Türklerine, Suriye ve Irak'ta askeri eğitim verdiğinden şüpheleniyor.

Anlaşma gereğince Çin Devlet Güvenlik Bakanlığı (Guoanbu) ile Ürdün Genel İstihbarat Birimi (GID), iç savaş yaşanan Suriye ve Irak'taki Çin uyruklu vatandaşlar konusunda bilgi paylaşımına gitme kararı aldı.

Voltairenet.org adlı internet sitesindeki habere göre Çinli yetkililer, MİT'in Çin Vatandaşı Uygur Türklerine, Suriye ve Irak'ta askeri eğitim verdiğinden şüpheleniyor. Yetkililer MİT'in eğittiği Uygur Türklerinin buradaki eğitimin ardından, çeşitli eylemler yapmak üzere Çin'e geri gönderildiğini öne sürdü.

Batılı kaynaklar da MİT'i Suriye'deki terörist guruplara destek vermekle suçluyordu.

Ekonomik yönden dünyanın iki numarası olan Çin'in Ortadoğu'da öncelikli konularının siyasi istikrar, Suriye Krizi ve Filistin Meselesi olduğu biliniyor.

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