Çin ve ABD arasında Koronavirüs'e karşı işbirliği kararı

ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, yeni tip Koronavirüs pandemisine karşı işbirliği içinde olacakları taahhüdünü verdiklerini açıkladı. Telefon görüşmesi gerçekleştiren iki lider birlikte çalışacaklarını açıkladı.

Trump, telefon görüşmesi sonrası Twitter üzerinden ilettiği mesajında, “Devlet Başkanı Xi ile çok güzel bir telefon konuşması gerçekleştirdim. Gezegenimizin büyük bir kısmını ele geçiren Koronavirüs ile ilgili çok önemli, detaylar üzerine konuştuk. Çin virüs konusunda daha fazla ve daha gelişmiş bilgilere sahip. Birlikte yakınen çalışıyoruz” dedi.

Trump, Fox News’te ‘Çin virüsü’ terimini kullanmayı bırakacağını söylemesinin ardından bu ifadeyi kullanmaktan kaçındı.

Xinhua Haber Ajansı’nın haberinde de “Xi Trump’a iki ülke arasındaki ilişkilerin ‘çok kritik bir anda’ olduğunu belirtti ve bu ölümcül hastalığı yenmek için işbirliği sözü verdi" ifadeleri yer aldı.

Xi aynı zamada, ABD’nin, yeni tip Koronavirüs salgınında 82 bin 179 vaka sayısı ile dünya genelinde Çin ve İtalya'yı geride bırakarak ilk sıraya yükselmesine yönelik kaygısını da ifade etti. John Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre, Koronavirüs pandemisi küresel çapta 532 binden fazla insanı enfekte ederken can kaybı 24 bini aştı.