Çin ürünlerin kopyalanmasını engelleyemiyor

Çin pazarı Alman yatırımcıları ülkeye çekmeye devam ediyor. Yatırımcıların dikkat etmesi gereken en büyük konu korsan sorunu. Çünkü bu konuda çıkarılan yasalar gerektiği şekilde uygulanmıyor.

Yavaş işleyen Çin bürokrasisi, ürünlerin kopyalanmasını engelleyemiyor. Bunun yanı sıra şirket çalışanları sürekli değişiyor ve çalışanlar edindikleri teknolojik bilgileri başka şirketlere götürüyor. Çin'deki Alman Makina Üreticileri Derneği'nin tek umudu, büyüyen Çinli şirketlerin de bundan sonra kendi ürünleriyle ilgili olarak fikrî mülkiyet talebinde bulunması.

Alman girişimci Hans-Jochen Beilke, Şanghay’daki fabrikasında kullanılan modern üretim hattını gururla tanıtıyor. Müdürü olduğu Ebm-papst şirketi vantilatör üretiminde uzmanlaşmış. Özellikle Çin'de vantilatörlere yönelik talep hayli yüksek. Alman iş adamı, şirketine yaptığı yıllık 8 milyonluk yatırımın boşa gitmesinden yine de endişeli.

Beilke "Bazen özellikle Çin'deki ya da Almanya'daki fuarlarda dolaşırken, gözüme bir ürün çarpıyor. Bunu bir yerden tanıyorum diyorum. Sonra markasına bakıyorum. Mesela markanın adının sadece bir harfini değiştirmişler. Böyle şeyler oluyor maalesef. Aynı duruma düşmemek için biz de tedbirlerimizi alıyoruz" açıklamasını yapıyor.

'Yürürlüğe girmeleri zaman alıyor'

Pekin'deki Alman makine üreticilerini temsil eden Stephanie Heydolph, bir çok şirketin aynı sorundan muzdarip olduğunu belirtiyor. Çin’e gelen her şirketin burada kullanacağı "know-how" konusunda çok dikkatli olması gerektiğini söylüyor. Bununla birlikte Heydolph Çin'in olumlu adımlar attığını vurguluyor.

Heydolph, "Aslında konuyla ilgili yeni yasalar çıkarıldı ama elbette yürürlüğe girmeleri zaman alıyor. Malum, Çin çok büyük bir ülke. Ülke coğrafî olarak çok geniş olduğu için, Pekin'deki yasal gelişmelerin her yere ulaşması zaman alıyor" diyor.

Yasalar uygulanmaya başlayana kadar, şirketler elini korsan ürün imalatçılarından daha çabuk tutmak zorunda. Üreticilerin önem vermesi gereken bir diğer konu da müşterilerin beklentileri. Bu beklentilere cevap vermek bazen Alman standartlarının gerisine düşmeyi beraberinde getirebiliyor. Çünkü müşteriler daha basit ve ucuz ürünler üretilmesini talep ediyorlar. (Deutsche Welle Türkçe)