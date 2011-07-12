-ÇİN UÇAK GEMİSİNİ YIL SONUNDA TEST EDECEK PEKİN (A.A) - 12.07.2011 - Çin'in ilk uçak gemisinin, en geç bu yılın sonunda test edileceği belirtildi. China Daily'nin haberine göre, Çin'in ilk uçak gemisi Ukrayna'dan 1998 yılında satın alınan Varyag gemisi olacak ve temelde eğitim amacıyla kullanılacak. Askeri gözlemciler, uçak gemisinin Çin donanmasında aktif olarak görev yapmasını bekliyor. Haberde, uçak gemisinin test çalışmalarına, Temmuz sonunda veya Ağustos'un ilk günlerinde ya da en geç yıl sonunda başlanacağı kaydedildi. Varyag'ın ilk görev tarihi ve görev yeri hakkında bilgi verilmedi. Çin'in uçak gemisine sahip olması, Güneydoğu Asya bölgesinde, aralarında Tayvan, Vietnam ve Filipinler'in de olduğu birçok ülkede, Çin'in askeri modernizasyonuna yönelik endişelerin artmasına neden oluyor.