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Dünya
BBC Türkçe

Çin, Trump'ın 'Tek Çin' politikasıyla ilgili yorumlarından endişeli

ABD'nin 45. başkanı seçilen Donald Trump'ın Tayvan lideri Tsai Ing-wen'den aldığı kutlama telefonu Çin'i kaygılandırdı. Hükümet yanlısı Global Times gazetesi, "Tek Çin politikası pazarlığa açık değil" ve "Çin'in Trump'a

12 Aralık 2016 17:20

ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim sonrası Tayvan Başkanı Tsai Ing-wen'den aldığı kutlama telefonu Çin hükümetini endişelendirdi.

Çin'in hükümet yanlısı gazetesi Global Times, "Tek Çin politikası pazarlığa açık değil" ve "Çin'in Trump'a direnç göstermesi gerek. Ta ki küresel güçlere zorbalık yapamayacağını anlayana kadar" diye yazdı.

"Tek Çin" politikasına göre ABD, bağımsızlığının tanınmasını isteyen Tayvan'ı Çin devletinin bir parçası olarak kabul ediyor.

Trump verdiği röportajda "Tek Çin politikasını tamamen anlıyorum ancak Çin'le bir anlaşma yapamadığımız sürece neden bu politikanın bizi kısıtlayabileceğini anlamıyorum" dedi.

ABD Başkanı, Çin'in ABD'ye koyduğu sınır vergisi, ticari anlaşmalar, Güney Çin Deniz'ine kurduğu askeri üs ve ABD'nin Kuzey Kore'yle olan geriliminde yardımcı olmamasının altını çizdi.

Trump Tayvan'dan gelen kutlama telefonunu kabul etmesiyle ilgili, "Çin'in bana bir şey dikte etmesini istemiyorum" dedi.

Çin'in Dışişleri Bakanı Geng Shuang daha önce, "Tek Çin" politikasının Peking ile Washington arasındaki ilişkinin merkezinde olduğunu söyledi.

1970'li yıllarda ABD Başkanı Richard Nixon, Çin'e yaptığı ziyaret sırasında ABD ve Çin'i yakınlaştırmak adına adımlar atmış, ABD Tayvan'daki konsolosluğunu kapatmıştı.

Global Times ayrıca ABD'nin Tayvan'ın bağımsızlığına destek vermesinin, Çin'i ABD karşıtı güçlere destek vermeye itebileceğinin altını çizdi.

Çin hükümeti Trump'a henüz karşı resmi bir cevap vermedi ve ABD Başkanı'nın tweetleri hakkında yorum yapmayacağını söyledi.

Ancak Tayvan'ın Trump'a telefon açması için "ucuz bir numara" dedi.

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