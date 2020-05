Çin Tarım Bakanlığı, köpek eti tüketiminin yasaklanacağının sinyalini verdi

T24 Dış haberler

Çin hükûmeti ülkede köpek eti yenmesinin yasaklanacağının sinyalini verdi.

Çin Tarım Bakanlığı tarafından yayımlanan taslak "Et için yetiştirilen hayvanlar" listesinde köpeklerin yasaklı olduğu belirtildi. Bakanlık, karara gerekçe olarak "medeniyetin gelişmesini", hayvan hakları konusundaki endişeleri" ve hayvanlardan insanlara hastalık geçişini önleme çabalarını gösterdi.

Taslak listede köpekler "besi hayvan" olarak değil, "evcil hayvan" olarak yer aldı.

Geçen günlerde Şenzen, Çin'de köpek ve kedi eti tüketimini yasaklayan ilk şehir oldu.

The Guardian'a konuşan Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals'ın uluslararası direktörü Paul Littlefair, "İlk defa bir bakanlık köpeklerin yiyecek olmayacağının sinyalini veriyor. Bu diğer yerel yönetimlere Şenzen'i takip etme kapısını açıyor" dedi.

Taslak liste resmileşene kadar, karar geçerli olmayacak.