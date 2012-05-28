Çin sosyal medya sansürünü hesap silmeye kadar getirdi!

Çin’in en büyük mikro blogging sitesi Weibo, kullanıcıların mesajlarını özel olarak filtreden geçiren yeni bir mesleki ahlak kuralı belirledi. Buna göre, kullanıcılar kendilerine verilen krediyi tüketirse hesapları silinebilecek.

BBC’nin haberine göre, mikro blog kullanıcılarının başlangıç puanı 80 olacak. Sitenin gelişmesine katkıda bulunan kullanıcıların puanları artacak, kuralları ihlal edenlerin puanları ise silinecek. Weibo’nun sahibi Sina şirketi, mevcut olarak 300 milyon kullanıcıları bulunduğunu ifade etti.

Yeni uygulama altında, 60 puan sınır puan kabul edilecek. Puanı 60’ın altına düşenlere uyarı verilecek. Puanı kritik seviyenin altına inen kullanıcılar, iki ay boyunca ‘istenildiği gibi davranırsa’ puanları tekrar 80’e çıkarılacak. Aksi takdirde siteden atılacaklar.

Londra merkezli düşünce kuruluşu Chatham House’un Asya Programı başkanı Dr Kerry Brown, “Çin’deki yetkililer interneti kısıtlamak için yeni yöntemler deniyor. Ama belli gruplar bundan sıyrılmanın yolunu bulacaktır... İnsanların belirlenen kurallara uyarak dolaylı yoldan eleştiride bulunmaları mümkün. Yeni kurallar nasıl bir değişim getirecek bundan emin değilim” dedi.

Konuşmanın kısıtlanması

Batı medyasında ilk olarak The Next Web sitesi tarafından duyurulan kısıtlayıcı kurallara göre, “toplumun konuşma adabı” şu eylemlerin yapılmamasını öngörüyor:

-Dedikodu yaymak,

-Doğru olmayan bilgi yaymak,

-Diğer kullanıcılara aşağılamalar veya karalayıcı yorumlarla saldırmak,

-Çin’in anayasasındaki temel maddelere karşı çıkmak,

-Gizli ulusal bilgileri açıklamak,

-Çin’in onurunu tehdit etmek,

-Kült veya doğa üstü olayları desteklemek,

-Yasa dışı protesto veya gösteriler için çağrıda bulunmak.

Bu maddelerin dışında, Weibo kullanıcılarının “kuralları ihlal etmek için çeşitli yöntemler kullanmaması” istendi. Kullanıcılar, geçmişte tespit edilmelerini zorlaştırmak için kullanıcı adlarını değiştiriyor veya kendi belirledikleri kodlarla iletişim kurmak gibi yöntemler deniyorlardı.

Dedikodular

Tech in Asia blog sitesi, söz konusu kuralların Sina tarafından oluşturulmadığını öne sürdü. Sitenin haberinde, “Kurallar Çin yasalarından oluşturuldu ve Weibo’nun kullanıcı sözleşmesine eklemesi halinde geçerli olacaklar” ifadesi kullanıldı. Site, Weibo’nun kredi sisteminin bir 'yenilik' olduğunu savundu.

Kredi sistemine dayanan kural sistemi, Sina ve Weibo üyelerinden oluşturulacak bir kurul tarafından denetlenecek.

Kimlikler ifşa edilecek

Sina ve rakipleri Baidu ile Tencent’e, tüm kullanıcılarının gerçek kimlikleri üzerinden üyelik yaptırdıklarını garanti etmeleri için Mart ayına kadar süre verilmişti. Sina, bu sürenin ardından talebi tam olarak yerine getiremediğini açıklamıştı.

Bloglardaki dedikoduların arttığına kanaat getiren Çinli yetkililer, geçtiğimiz ay Sina ve Tencent kullanıcılarının yorum yapmasını üç gün boyunca yasaklamıştı. Xinhua haber ajansı, bu cezanın ardından söz konusu sitelerin “yönetimlerini geliştirecekleri konusunda garanti verdiklerini” belirtti.

Sahte suikast haberi

Çinli yetkililer, geçmişte Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’un suikasta uğradığına dair sahte haberler ile askeri bir örgütün Çin Devlet Başkanı Hu Jintao’u devirmeye çalıştığı gibi yanlış söylentilerin internette dolaşmasına tepki göstermişti.

Çindeki sosyal medya ağları, tartışmalı politik konulara das ansür uygulamarı konusunda baskı görmüşlerdi. Komünist Parti’nin Chongqing kenti vekili Bo Xilai, yolsuzluk suçlamarı nedeniyle koltuğundan olduğunda,arama motorları politikacının adı geçen aramaları sonuçsuz bırakmıştı.