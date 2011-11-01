-Çin Şıncou-8 mekiğini fırlattı ŞANGHAY (A.A) - 01.11.2011 - Çin insanlı uzay istasyonu programının ikinci aşaması olan Şıncou-8 mekiğini yerel saat ile sabah 05.58'de fırlattı. Çin'in kuzeybatısındaki Gobi çölünde bulunan Ciuçüan Uydu Fırlatma Merkezinden gönderilen mekiğin ilk yörüngesine girdiği belirtilirken, komuta merkezi Şıncou-8'in yerin 200 kilometre yukarısındaki ilk yörüngesine 20 dakikada ulaştığını duyurdu. Yetkililer, uzay aracının 343 kilometre yükseklikteki yörüngesinde bulunan Tiengong-1 (Semavi saray) ile kenetleneceğini belirtirken, iki uzay aracının buluşma ve kenetlenme manevrasının iki gün içerisinde yapılacağını duyurdu. Şıncou-8 ve Tiengong-1'in kenetlenmesinin ardından Şıncou-9 ve 10'u da 2012 yılında gönderilmesi planlanırken, bu iki uzay aracından en az birinin insanlı olması hedefleniyor. Çin'in 2020 yılına kadar kurmayı planladığı insanlı uzay istasyonu programının parçası olan bu kenetlenmeler sayesinde 2016 yılına kadar uzay laboratuvarı kurulması planlanıyor. Öte yandan ülkenin insanlı uzay istasyonu programı için astronotların eğitildiği belirtilirken, bu eğitimi alanların arasındaki iki tane de kadının olduğu ve seçilirlerse Çin'in ilk kadın taykonotları olacakları kaydediliyor.