T24 LogoT24 Logo
Gündem

Çin sahte mağaza da yaptı!

Kentte bulunan üç Apple mağazası, ilk bakışta logosu, beyaz duvarlarında asılı iPad 2 reklam afişleri ve mavi tişörtlü çalışanlarıyla gerçeğini andır

22 Temmuz 2011 03:00

T24 - Yunnan bölgesindeki Kunming kentinde yaşayan ve adının açıklanmasını istemeyen bir Amerikalının blogunda yazdıklarına göre, kentte bulunan üç Apple mağazası, ilk bakışta logosu, beyaz duvarlarında asılı iPad 2 reklam afişleri ve mavi tişörtlü çalışanlarıyla gerçeğini andırsa da sahte çıktı. Mağazalar çok iyi taklit edildiği için işçiler de Apple için çalıştıklarını zannediyor. Bu mağazalarda çalışanların çoğu teknolojik ürünlerin nasıl çalıştığını bilmiyor ya da müşterilere yardımcı olamıyor. Mağazanın sahte olduğunu, meşhur logosunun yanındaki "Apple Store" ibaresi ele veriyor.

Mağazalarında yalnızca logo kullanan Apple şirketinin web sitesindeki yetkili satıcılar listesinde de bu mağazaların ismi bulunmuyor. Listeye göre, Çin'in başkenti Pekin'de iki ve Şanghay'da da iki Apple mağazası bulunuyor.

iPhone ve diğer tanınmış teknolojik ürünlerin üreticisi Apple'ın Pekin bürosu ise konuyla ilgili açıklama yapmayı reddediyor.

Çin'in Ticaret Bakanı bu yılın başında ürün sahteciliğinin önüne geçmek için alınan önlemlerin olumlu sonuçlar getireceğini açıklamıştı.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24