Çin sahte mağaza da yaptı!

T24 - Yunnan bölgesindeki Kunming kentinde yaşayan ve adının açıklanmasını istemeyen bir Amerikalının blogunda yazdıklarına göre, kentte bulunan üç Apple mağazası, ilk bakışta logosu, beyaz duvarlarında asılı iPad 2 reklam afişleri ve mavi tişörtlü çalışanlarıyla gerçeğini andırsa da sahte çıktı. Mağazalar çok iyi taklit edildiği için işçiler de Apple için çalıştıklarını zannediyor. Bu mağazalarda çalışanların çoğu teknolojik ürünlerin nasıl çalıştığını bilmiyor ya da müşterilere yardımcı olamıyor. Mağazanın sahte olduğunu, meşhur logosunun yanındaki "Apple Store" ibaresi ele veriyor.



Mağazalarında yalnızca logo kullanan Apple şirketinin web sitesindeki yetkili satıcılar listesinde de bu mağazaların ismi bulunmuyor. Listeye göre, Çin'in başkenti Pekin'de iki ve Şanghay'da da iki Apple mağazası bulunuyor.



iPhone ve diğer tanınmış teknolojik ürünlerin üreticisi Apple'ın Pekin bürosu ise konuyla ilgili açıklama yapmayı reddediyor.



Çin'in Ticaret Bakanı bu yılın başında ürün sahteciliğinin önüne geçmek için alınan önlemlerin olumlu sonuçlar getireceğini açıklamıştı.





