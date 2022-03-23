Çin, Rusya’nın G20’den ihraç edilmesine karşı: Hiç bir ülkenin buna hakkı yok

Çin, daha önce Polonya tarafından yapılan Rusya’nın G20 zirvesinden ihraç edilmesi talebine karşı olduğunu açıkladı. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Weibin yaptığı açıklamada, “Rusya da çok önemli bir üye. Hiç bir ülkenin diğer bir ülkeyi ihraç hakkı yok‘‘ ifadelerini kullandı.

Karar'ın haberine göre Çin, Rusya’nın G20 zirvesinden ihraç edilmesine karşı olduğunu açıkladı. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Weibin yaptığı açıklamada “G20 uluslararası ekonomik ortak çalışma için en önemli forum. Rusya da çok önemli bir üye. Hiç bir ülkenin diğer bir ülkeyi ihraç hakkı yok‘‘ dedi. Çin, Rusya’nın önemli bir müttefiki ve Ukrayna saldırısını bu zamana kadar kınamadı.

“Belli kurumlar ve kararlar söz konusu olduğunda kararımızı açıklamadan önce müttefiklerimizle ortaklarımızla konuşuruz‘‘

AB aracılığı ile G20’de temsil edilen Polonya, Rusya’nın Ukrayna saldırısı nedeniyle bu birlikten çıkarılmasını talep etmişti. ABD Başkanı Joe Biden’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan gelecek hafta Salı günü müttefiklerle Rusya’nın G20 üyeliğini tartışacaklarını söyledi.

Sullivan Rusya’nın uluslararası kurumlar ve topluluklarda normal gündeme dönemeyeceğine inandıklarını söyledi. Sullivan “Belli kurumlar ve kararlar söz konusu olduğunda kararımızı açıklamadan önce müttefiklerimizle ortaklarımızla konuşuruz‘‘ diye konuştu.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz da bu tür konularda uluslararası müttefiklerle konuşularak karar verilebileceğini bireysel kararların söz konusu olamayacağını söyledi. Öte yandan Rusya’ya karşı yeni yaptırımların geleceği bildirildi. Sullivan “Yeni bir yaptırım paketi“ açıklayacakların söyledi.